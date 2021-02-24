Karol Conká elogia Gil, nega falsidade e rebate: "Fiz o meu jogo"

BBB 21: Karol Conká participa do Bate-Papo BBB após ser eliminada Crédito: TV Globo/Reprodução

Assim que teve a eliminação anunciada pelo apresentador Tiago Leifert, se pronunciou no estúdio da atração dirigida por Boninho e, em seguida, partiu para conversa com a ex-sister e apresentadora Ana Clara no Bate-Papo BBB. Na entrevista, a artista elogiou Gilberto, negou ter sido falsa dentro da casa e ainda rebateu críticas.

"Eu sou a vilã da edição. Vou encarar pelo lado bom porque fiquei sabendo que a audiência foi lá em cima", começou.

Questionada sobre a relação com Sarah e de um possível erro o fato de não a ter vetado da última prova do líder, da qual a rival saiu vencedora, Karol continuou: "As pessoas criticaram, mas fiz o meu jogo. Ela tinha vindo de um paredão. Não achei justo... Achei coerente (a indicação dela). Depois ela veio falar comigo e pedir desculpa, e falei que é do jogo. Sempre foi esse morde e assopra na minha vida e expliquei pra ela. Estou com a pessoa, bato e depois estou com ela. Mas não é falsidade".