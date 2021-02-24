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"BBB 21"

Karol Conká elogia Gil, nega falsidade e rebate: "Fiz o meu jogo"

Rapper saiu com 99,17% dos votos no paredão contra Gilberto e o capixaba Arthur, mas acabou rebatendo as críticas durante o Bate-Papo BBB após deixar o reality

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2021 às 08:40
BBB 21: Karol Conká participa do Bate-Papo BBB após ser eliminada
BBB 21: Karol Conká participa do Bate-Papo BBB após ser eliminada Crédito: TV Globo/Reprodução
Eliminada com o maior recorde de rejeição da história do reality da Globo, a rapper Karol Conká foi a quarta que saiu do "BBB 21" na noite desta terça-feira (23) com 99,17% dos votos. 
Assim que teve a eliminação anunciada pelo apresentador Tiago Leifert, se pronunciou no estúdio da atração dirigida por Boninho e, em seguida, partiu para conversa com a ex-sister e apresentadora Ana Clara no Bate-Papo BBB. Na entrevista, a artista elogiou Gilberto, negou ter sido falsa dentro da casa e ainda rebateu críticas. 
"Eu sou a vilã da edição. Vou encarar pelo lado bom porque fiquei sabendo que a audiência foi lá em cima", começou. 
Questionada sobre a relação com Sarah e de um possível erro o fato de não a ter vetado da última prova do líder, da qual a rival saiu vencedora, Karol continuou: "As pessoas criticaram, mas fiz o meu jogo. Ela tinha vindo de um paredão. Não achei justo... Achei coerente (a indicação dela). Depois ela veio falar comigo e pedir desculpa, e falei que é do jogo. Sempre foi esse morde e assopra na minha vida e expliquei pra ela. Estou com a pessoa, bato e depois estou com ela. Mas não é falsidade". 

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Sobre Gilberto, Karol defende que ele é o favorito a embolsar o prêmio máximo do reality de R$ 1,5 milhão. E completou: "Eu já sabia que ele era muito forte, lá dentro já sentia isso. Fui a pessoa que mais chamou ele de finalista... Se eu fosse espectadora, eu ia amar o Gil. Sinto até um orgulho por ter saído num Paredão com ele. Porque gosto dele e acredito nele".
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