Karol Conká é eliminada no BBB 21 com 99,17% dos votos

Karol Conká está fora do BBB 21 Crédito: Globo

Não era Copa do Mundo mas a torcida foi grande. Por todo o país, brasileiros comemoraram a saída de Karol Conká do Big Brother Brasil 21, a quarta pelo voto do público. A rapper foi eliminada com 99,17% no paredão contra Gil do Vigor ( 0,29%) e o capixaba Arhtur (0,54 %) realizado nesta terça-feira (23).

Vale lembrar que a porcentagem recebida de votos faz da rapper a nova recordista de rejeição do programa. Por sinal, esta é a segunda vez que o recorde é quebrado só nesta edição. Nego Di ficou com o título por uma semana.

"Eu imaginei. O que pesou foi minha discussão com a Carla. Não chamo de discussão, chamo de ciúmes de uma pessoa que eu nem estava apaixonada, além da agressividade que tratei a situação. A outra é com o Lucas", explicou Karol já fora da casa em conversa com Tiago Leifert.

Na sequência, ela mostrou arrependimento pelas atitudes. "Perdão, Brasil e todo mundo que se sentiu atingido. Preciso arrumar isso. Sou muito grata por participar do programa. Só assim para eu aprender a lidar com meu jeito", disse a cantora, afirmando que vai procurar tratamento com psicólogo.

CHORO E HIT

Após o anúncio de sua do reality, ainda na casa, Karol se mostrou calma, como se já esperasse sua saída. Brothers como Projota e Pocah ficaram assustados com o resultado enquanto a líder da semana, Sarah, e Juliette comemoravam a permanência de Gil no jogo.

A calma de Conká é um espelho do que ela demonstrou pouco depois a ser indicada, apesar de ter mudado de postura durante a festa desta segunda-feira (22), quando disse a Fiuk que não iria embora. Tanto não queria sair, que ficou aflita até receber a sentença.

A rapper conversou com os participantes em sua saída e chegou a convidar Rodolffo para conhecer seu estúdio fora do programa. "Fica assim não amiga, tá tudo bem", disse a Pocah, que a abraçou. "Aqui dentro é tudo muito louco", disse a Projota. Na sequência, ela saiu com os participantes cantando seu hit "Tombei".

Além de Gil e Arthur, que garantiram mais uma semana na casa, quem se deu bem, também, foram os brasileiros que aproveitaram as promoções que envolviam o paredão desta terça-feira (23). Estabelecimentos que premiavam apostas de quem acertasse o placar da saída da cantora.

TRAJETÓRIA

O grande público queria mesmo era os 100% de rejeição para a jogadora. Afinal, a trajetória da Mamacita no jogo foi bastante conturbada.

Tida como uma das favoritas quando entrou no BBB 21, Karol viu tudo mudar quando não demonstrou compaixão com os erros de Lucas Penteado, que pediu para sair. Na verdade, Karol fez jus ao bordão "faça o que eu digo e não o que eu faço", quando agia de forma diferente ao que tanto prega nas pautas feministas, de gênero e cor.

Não só Lucas foi prejudicado com as atitudes de Karol. O capixaba Arcrebiano se viu fora da casa devido ao envolvimento com a rapper.

Outro motivo indicado pelos brothers foi a mudança de fala quando era interpelada. Fato que aconteceu também com Camilla de Lucas.