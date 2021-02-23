BBB 21: Entenda a briga entre Karol Conká e Flora Matos

Flora Matos - Instagram/@floramatos Crédito: Instagram/@floramatos

No domingo (21), em conversa com Lumena no Big Brother Brasil 21, Karol Conká contou que já levou uma "garrafada na cara" de uma artista de rap, em Brasília. Nas redes sociais, internautas apontaram que a responsável pela suposta agressão teria sido Flora Matos.

"Ela jogou na minha cara. E eu não fiz nada. Me xingava no Twitter, fazia post, falsificava flyer. Desde o início da minha carreira ela me atazanou a vida. Pense num inferno. Eu vivi um inferno. E eu nunca falei nada. Nunca revidei os tuítes maldosos, ficava aqui, plena", disse Karol.

Quem quer ser sua amiga depois de saber quem você é? As pessoas não sabiam mas eu já. https://t.co/bhv10W82Hm — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 22, 2021

No Twitter, Flora Matos disse inicialmente que não iria comentar o assunto, porque a rapper curitibana "mente demais". Na sequência, ela ironizou as acusações: "Falsificação de flyer? Perseguição no Twitter? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk."

Falsificação de flyer? Perseguição no twitter?

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 21, 2021

"Galera, faz o favor de ouvir meu disco e parem de ouvir as mentiras da Karol Conka", escreveu em outro tuíte.

Galera, faz o favor de ouvir meu disco e parem

de ouvir as mentiras da Karol Conka. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 21, 2021

Segundo o jornal o Globo, a confusão relatada pela sister no BBB 21 teria acontecido em março de 2014, no Rap Festival, em Brasília. Após ambas se estranharem, Karol teria ficado na lateral do palco durante o show de Flora, o que ela teria visto como uma provocação.

"Imagina que o Lucas [Penteado] foi fazer um show, aí cola a Karol no canto do palco como se fosse a melhor amiga dele e fica lá", afirmou Flora no Twitter sobre o desafeto da rapper dentro do BBB. Em outros tuítes, a cantora disse que Karol é ingrata e manipuladora. "Essa sim pode ser chamada de mau-caráter."

Imagina que o Lucas foi fazer um show, ai cola a Karol no canto do palco como se fosse a melhor amiga dele e fica lá. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 21, 2021

Ela é uma ingrata, manipuladora, e essa

sim pode ser chamada de mau-caráter. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 22, 2021

Flora cresceu em Brasília, fazendo backing vocals para o pai, o músico Renato Matos. Com 14 anos, assistiu a um show dos Racionais. "Foi quando me envolvi com o rap", disse ela à Folha, em reportagem publicada em 2009. Começou a frequentar as batalhas de rimas cariocas, onde não é comum a presença de mulheres, "mas cheguei a ganhar uma ou outra".