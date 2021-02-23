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Polêmica

BBB 21: Entenda a briga entre Karol Conká e Flora Matos

Sister diz que a rapper de Brasília deu uma 'garrafada nela'; Flora afirma que Karol mente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2021 às 16:32

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:32

Flora Matos
Flora Matos - Instagram/@floramatos Crédito: Instagram/@floramatos
No domingo (21), em conversa com Lumena no Big Brother Brasil 21, Karol Conká contou que já levou uma "garrafada na cara" de uma artista de rap, em Brasília. Nas redes sociais, internautas apontaram que a responsável pela suposta agressão teria sido Flora Matos.
"Ela jogou na minha cara. E eu não fiz nada. Me xingava no Twitter, fazia post, falsificava flyer. Desde o início da minha carreira ela me atazanou a vida. Pense num inferno. Eu vivi um inferno. E eu nunca falei nada. Nunca revidei os tuítes maldosos, ficava aqui, plena", disse Karol.
No Twitter, Flora Matos disse inicialmente que não iria comentar o assunto, porque a rapper curitibana "mente demais". Na sequência, ela ironizou as acusações: "Falsificação de flyer? Perseguição no Twitter? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk."
"Galera, faz o favor de ouvir meu disco e parem de ouvir as mentiras da Karol Conka", escreveu em outro tuíte.
Segundo o jornal o Globo, a confusão relatada pela sister no BBB 21 teria acontecido em março de 2014, no Rap Festival, em Brasília. Após ambas se estranharem, Karol teria ficado na lateral do palco durante o show de Flora, o que ela teria visto como uma provocação.
"Imagina que o Lucas [Penteado] foi fazer um show, aí cola a Karol no canto do palco como se fosse a melhor amiga dele e fica lá", afirmou Flora no Twitter sobre o desafeto da rapper dentro do BBB. Em outros tuítes, a cantora disse que Karol é ingrata e manipuladora. "Essa sim pode ser chamada de mau-caráter."
Flora cresceu em Brasília, fazendo backing vocals para o pai, o músico Renato Matos. Com 14 anos, assistiu a um show dos Racionais. "Foi quando me envolvi com o rap", disse ela à Folha, em reportagem publicada em 2009. Começou a frequentar as batalhas de rimas cariocas, onde não é comum a presença de mulheres, "mas cheguei a ganhar uma ou outra".
Ela se destacou com o sucesso da música "Pretin", que fez parte da trilha sonora de "Malhação - Sonhos" (2014-2015), novela que é reprisada atualmente na Globo. Com a canção, foi indicada ao prêmio "Hit do Ano" no VMB de 2011, na MTV. A rapper lançou em dezembro o álbum "Do Lado de Flora".

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