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BBB 21

Matheus e Kauan convidam Sarah para participar de clipe da dupla

Sertanejos afirmam torcer para sister ser a campeã do reality

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2021 às 16:21
A dupla Matheus e Kauan
A dupla Matheus e Kauan Crédito: DZ
Matheus, da dupla com Kauan, convidou Sarah para fazer um feat ou participar de um clipe ao lado deles. "Eu sei que a gente é uma das duplas preferidas dela, e eu sei que ela adora Matheus e Kauan e isso é muito massa", disse ele, em vídeo publicado nas redes sociais.
"Sarah, quando você sair daí está mais que convidada para fazer um feat com a gente ou participar de um clipe ou fazer o que você quiser. Você manda", completou o sertanejo. Ele também afirmou que está torcendo para a consultora de marketing ser a campeã do Big Brother Brasil 21. "E tenho certeza que vai ser."
A equipe que cuida das redes sociais de Sarah publicou o vídeo e respondeu: "Estamos CHO-CA-DOS com esse convite @matheusekauan quando a Sarah sair a gente vai mostrar esse vídeo e sabemos que ela vai AMAR! Quem aí já quer esse feat/clipe?"

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