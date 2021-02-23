Matheus e Kauan convidam Sarah para participar de clipe da dupla

A dupla Matheus e Kauan Crédito: DZ

Matheus, da dupla com Kauan, convidou Sarah para fazer um feat ou participar de um clipe ao lado deles. "Eu sei que a gente é uma das duplas preferidas dela, e eu sei que ela adora Matheus e Kauan e isso é muito massa", disse ele, em vídeo publicado nas redes sociais.

"Sarah, quando você sair daí está mais que convidada para fazer um feat com a gente ou participar de um clipe ou fazer o que você quiser. Você manda", completou o sertanejo. Ele também afirmou que está torcendo para a consultora de marketing ser a campeã do Big Brother Brasil 21. "E tenho certeza que vai ser."

A equipe que cuida das redes sociais de Sarah publicou o vídeo e respondeu: "Estamos CHO-CA-DOS com esse convite @matheusekauan quando a Sarah sair a gente vai mostrar esse vídeo e sabemos que ela vai AMAR! Quem aí já quer esse feat/clipe?"