"BBB 21": capixaba Arcrebiano diz que quer distância de Karol Conká

O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo Crédito: Roberto Trumpas/Reprodução/Instagram @bilaraujjo

"Tomara que ela veja tudo que fez e enxergue a realidade disso, que Deus abençoe a vida dela. Tá bloqueada há muito tempo e quero distância", disse o modelo, deixando claro que não pretende ter reencontrar Karol fora do reality.

Karol e Arcrebiano ficaram durante uma das festas do reality, chegando a ir para debaixo do edredom. Porém, a alegria durou pouco. A rapper começou a ter ciúmes da relação do modelo com Carla Diaz, alegando que a atriz o estava assediando, quando a loira ainda não estava ficando com Arthur. Após espalhar a desconfiança pela casa, sem provas, Karol disse que deixaria o BBB, o que não se concretizou.

Enquanto arrumava suas roupas, a rapper chamou a atriz, que dormia no mesmo cômodo, de sonsa e a acusou de estar espalhando mentiras sobre ela na casa, aos gritos. "Foi inventar m**** para as meninas. Você podia ter chegado comigo e ter trocado ideia. Eu fui verdadeira com você. Não fala comigo agora que eu tô p***". Carla tentou argumentar, sem sucesso.