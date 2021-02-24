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"BBB 21": capixaba Arcrebiano diz que quer distância de Karol Conká

Coach de crossfit capixaba chegou a se relacionar com a rapper dentro do reality da Globo, mas acabou se envolvendo em polêmicas e foi eliminado no paredão

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 fev 2021 às 08:30
O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo
O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo Crédito: Roberto Trumpas/Reprodução/Instagram @bilaraujjo
Karol Conká não contou seus planos caso seja eliminada no paredão desta terça-feira (23), mas se esses sonhos incluírem reencontrar Arcrebiano, com quem a rapper trocou beijos no BBB, ela pode esquecer. Foi o que respondeu o modelo em uma postagem do Instagram que afirmava que a cantora disse durante a festa de Sarah na noite desta sexta-feira (22), que ligaria para Arcrebiano quando deixasse o reality.
"Tomara que ela veja tudo que fez e enxergue a realidade disso, que Deus abençoe a vida dela. Tá bloqueada há muito tempo e quero distância", disse o modelo, deixando claro que não pretende ter reencontrar Karol fora do reality.
Karol e Arcrebiano ficaram durante uma das festas do reality, chegando a ir para debaixo do edredom. Porém, a alegria durou pouco. A rapper começou a ter ciúmes da relação do modelo com Carla Diaz, alegando que a atriz o estava assediando, quando a loira ainda não estava ficando com Arthur. Após espalhar a desconfiança pela casa, sem provas, Karol disse que deixaria o BBB, o que não se concretizou.

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Enquanto arrumava suas roupas, a rapper chamou a atriz, que dormia no mesmo cômodo, de sonsa e a acusou de estar espalhando mentiras sobre ela na casa, aos gritos. "Foi inventar m**** para as meninas. Você podia ter chegado comigo e ter trocado ideia. Eu fui verdadeira com você. Não fala comigo agora que eu tô p***". Carla tentou argumentar, sem sucesso.
A briga culminou na indicação e saída de Arcrebiano do jogo, acusado por alguns colegas de não ter se posicionado diante do problema.
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