Reality show

'BBB 21': Pocah passa mal durante Festa da Líder após consumo de bebida alcoólica

Participante do ‘Big Brother Brasil’ é socorrida por colegas de reality e passa bem
Agência Estado

23 fev 2021 às 17:26

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:26

BBB 21: a funkeira Pocah na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Os participantes do Big Brother Brasil 21 aproveitaram muito a Festa da Líder na noite desta segunda-feira, 22. O tema escolhido por Sarah foi "Los Angeles", com direito a limusine e muita champagne. Também houve muita dança e performance dos BBB's. A festa, que seria na quarta-feira, teve de ser antecipada por causa do Campeonato Brasileiro, e ocorreu antes da noite do Paredão, que será nesta terça. Estão na berlinda Karol Conká, Arthur e Gil.
No meio da festa de Sarah, os brothers cantaram parabéns para Vitória, de cinco aninhos, filha de Pocah. A cantora levantou, com os braços para cima, um bolo de chocolate. "Eu amo a minha filha! Te amo, você é tudo na minha vida, minha melhor vitória, minha melhor conquista, meu motivo maior de viver! Queria muito poder de abraçar", falou a cantora, aos prantos, visivelmente emocionada.
Ao avançar das horas, Pocah desmaiou e foi socorrida por companheiros. As câmeras da festa foram redirecionadas para o quarto e o público ficou alguns minutos sem acompanhar o que estava ocorrendo. "O que está acontecendo?", escreveram os administradores da conta da influenciadora no Twitter.
Depois de alguns minutos sem câmeras no local, as imagens voltam com Pocah já sendo amparada por Viih Tube, que aconselha a amiga a tomar refrigerante para ficar sóbria. "Amiga, eu tô muito doida", disse Pocah.
"Tô bebendo porque tô feliz, mas também tô bebendo porque tô chateada. Tô triste. E não adianta falar, porque tô triste", desabafou Pocah no quarto com os amigos após o fim da festa.
Os internautas ironizaram as performances da cantora após o consumo exagerado de bebida. "A Pocah voltou para a festa morrendo de cantar, pulando, dançando...nem parece que há 10 minutos beijou o chão", escreveu uma seguidora no Twitter.

