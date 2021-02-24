Andressa Urach: "Quanto mais falam de mim, mais meu bumbum cresce"

Pelo seu perfil do Instagram nesta quarta (24), a eterna Miss Bumbum decidiu desabafar sobre esses comentários de ódio que tem recebido, sobretudo, de fãs evangélicos, que criticam a loira desde que ela anunciou que voltaria ao mundo dos concursos de beleza como sócia e garota-propaganda.

"Quanto mais falam sobre mim, mais meu bumbum cresce", legendou ela, em foto de ensaio sensual. No mesmo post, Andressa aproveitou para anunciar que as inscrições para o próximo Miss Bumbum, concurso de que ela faz parte a partir de agora, já estão abertas.