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Eterna Miss Bumbum!

Andressa Urach: "Quanto mais falam de mim, mais meu bumbum cresce"

Agora sócia e garota-propaganda do Miss Bumbum, modelo abriu o coração sobre críticas que têm recebido após decidir sair da igreja evangélica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2021 às 09:00

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 09:00

A modelo Andressa Urach em ensaio do concurso Miss Bumbum
A modelo Andressa Urach em ensaio do concurso Miss Bumbum Crédito: Roque Rodrigues/Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
Andressa Urach mandou um recado bastante direto para os haters que têm dedicado algum tempo na internet para escreverem críticas à modelo.
Pelo seu perfil do Instagram nesta quarta (24), a  eterna Miss Bumbum decidiu desabafar sobre esses comentários de ódio que tem recebido, sobretudo, de fãs evangélicos, que criticam a loira desde que ela anunciou que voltaria ao mundo dos concursos de beleza como sócia e garota-propaganda. 

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"Quanto mais falam sobre mim, mais meu bumbum cresce", legendou ela, em foto de ensaio sensual. No mesmo post, Andressa aproveitou para anunciar que as inscrições para o próximo Miss Bumbum, concurso de que ela faz parte a partir de agora, já estão abertas. 

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