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Voltou atrás!

"BBB 21": arrependida, Anitta diz que "jamais" namoraria capixaba Arthur

Cantora respondeu uma publicação do Twitter feita pela atriz Mariana Xavier e se mostrou arrependida ao voltar atrás na vontade de namorar o crossfiteiro

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 09:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2021 às 09:13
A artista Anitta
A artista Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Antes mesmo de começar alguma coisa, acabou o amor entre Anitta e Arthur Picoli! Depois de encantar a Poderosa pelo corpão e charme, o capixaba do "BBB 21" acabou fazendo a artista se arrepender de ter pedido a ele que mandasse uma mensagem pelas redes sociais assim que deixasse o reality da Globo
Em resposta a um post feito pela atriz Mariana Xavier, Anitta diz que voltou atrás sobre a vontade de ficar com o brother, que atualmente vive um romance com Carla Diaz dentro do confinamento. 
"Bateu uma curiosidade... Depois de tanta bananice e tanto 'bleeeeergh', será que tá de pé a proposta da Anitta pro Arthur? Do direct, dos pegas e tals?", questionou a atriz. 

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E Anitta rapidamente retrucou: "Jamais". 
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anitta Rede Globo BBB Globoplay BBB 21 Arthur Picoli
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