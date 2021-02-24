"BBB 21": arrependida, Anitta diz que "jamais" namoraria capixaba Arthur

Antes mesmo de começar alguma coisa, acabou o amor entre Anitta e Arthur Picoli! Depois de encantar a Poderosa pelo corpão e charme, o capixaba do "BBB 21" acabou fazendo a artista se arrepender de ter pedido a ele que mandasse uma mensagem pelas redes sociais assim que deixasse o reality da Globo.
Em resposta a um post feito pela atriz Mariana Xavier, Anitta diz que voltou atrás sobre a vontade de ficar com o brother, que atualmente vive um romance com Carla Diaz dentro do confinamento.
"Bateu uma curiosidade... Depois de tanta bananice e tanto 'bleeeeergh', será que tá de pé a proposta da Anitta pro Arthur? Do direct, dos pegas e tals?", questionou a atriz.
E Anitta rapidamente retrucou: "Jamais".