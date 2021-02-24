"Vai fazer falta", diz capixaba Arthur a Lumena após saída de Karol Conká

Lumena foi uma das confinadas que mais se abateu com a eliminação com recorde de rejeição de Karol Conká na noite desta terça-feira (23). A rapper saiu do "BBB 21" com 99,17% dos votos. Depois do baque inicial, coube ao capixaba Arthur ir consolar a colega de reality.
A Lumena, o crossfiteiro disse: "Eu sei que a Karol vai fazer falta aqui". A baiana, então, respondeu: "A gente vai tocando o barco".
A conversa entre os dois terminou em seguida, com a sister dizendo ao colega que ela sente que ele é sincero. "Você é de verdade. Eu estou ligada".