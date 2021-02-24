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"BBB 21"

"Vai fazer falta", diz capixaba Arthur a Lumena após saída de Karol Conká

Crossfiteiro do Espírito Santo lamentou com Lumena sobre a eliminação com rejeição recorde da rapper, que saiu do reality da Globo na noite desta terça (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2021 às 09:36

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 09:36

BBB 21: Arthur conversa com Lumena na área externa da casa
BBB 21: Arthur conversa com Lumena na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Lumena foi uma das confinadas que mais se abateu com a eliminação com recorde de rejeição de Karol Conká na noite desta terça-feira (23). A rapper saiu do "BBB 21" com 99,17% dos votos. Depois do baque inicial, coube ao capixaba Arthur ir consolar a colega de reality.
A Lumena, o crossfiteiro disse: "Eu sei que a Karol vai fazer falta aqui". A baiana, então, respondeu: "A gente vai tocando o barco". 

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A conversa entre os dois terminou em seguida, com a sister dizendo ao colega que ela sente que ele é sincero. "Você é de verdade. Eu estou ligada". 

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