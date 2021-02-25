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"BBB 21"

Globo diz que Karol Conká não conversou com ninguém durante intervalo

Muitas pessoas também correram para as redes sociais para "denunciar" que, durante esse intervalo, alguém a teria avisado sobre a porcentagem recorde de 99,17% com que ela saiu

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 08:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2021 às 08:26
A ex-BBB e cantora Karol Conká
A ex-BBB e cantora Karol Conká Crédito: Globo/João Cotta
Um mistério ronda a eliminação contundente de Karol Conká do BBB 21 (Globo) na noite de terça-feira (23). Ao contrário do que ocorreu em todos os paredões anteriores, a emissora optou por fazer um intervalo entre a saída da cantora da casa mais vigiada do Brasil e a entrevista com o apresentador Tiago Leifert no palco.
Por causa desses poucos minutos em que a participante ficou sem ser vigiada, diversas teorias da conspiração surgiram na internet. A principal delas é que a dona do hit "Tombei" teria sido instruída pela direção do programa a se desculpar pelas atitudes que teve dentro do jogo.
Muitas pessoas também correram para as redes sociais para "denunciar" que, durante esse intervalo, alguém a teria avisado sobre a porcentagem recorde de 99,17% com que ela saiu. Esse seria o motivo da participante não ter ficado chocada ao saber do fato durante a conversa com o apresentador.
Houve ainda quem acreditasse que ela tinha sido ouvida por um psicólogo. O fato é que os telespectadores não quiseram acreditar que ela simplesmente ficou esperando o programa voltar ao ar.

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Contudo, é exatamente isso que a Globo diz que ocorreu. De acordo com a emissora, ninguém conversou com a cantora durante o período em que ela ficou longe das câmeras.
Procurada pela reportagem, a Globo não informou qual o motivo dos comerciais terem sido chamado naquele momento, ao contrário do que ocorreu em outras ocasiões. Porém, é possível que, com a audiência em alta e com fila de anunciantes, simplesmente tenha precisado fazer um intervalo a mais para encaixar as chamadas.

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