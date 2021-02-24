Após rejeição recorde de Karol Conká, artistas pedem 'mais amor' fora do jogo

BBB 21: Karol Conká participa do Bate-Papo BBB após ser eliminada Crédito: TV Globo/Reprodução

Uma selfie da Karol Conká foi publicada no perfil do Instagram do Big Brother Brasil logo após a eliminação da rapper com o maior índice de rejeição da história. A legenda diz: "Cheguei, Brasil. Não me cancelem" e traz um emoji de risada. Nos comentários, um misto de "já vai tarde" com "mais amor, por favor". O público mandou recados como "já está cancelada", enquanto outra parte deseja evolução e sorte para a artista.

"O jogo da Karol acabou quando ela saiu pela porta da casa. A vida continua aqui fora. Todos nós temos família, trabalhos, uma vida pela frente. Importante respeitarmos o espaço do outro. Daqui pra frente, começa um outro jogo na vida da Karol. Desejo todo sucesso, sorte e paz!", escreveu um seguidor.

No perfil oficial da Karol, a equipe publicou uma série de fotos da rapper no reality e escreveu: "estamos de braços abertos para receber a Karol! Os próximos dias serão de muita reflexão e compreensão. O BBB é um jogo, fácil para os que assistem, mas difícil para os que vivem os dias intensos dentro da casa. Hoje é o fim do jogo e o começo de uma nova fase para a Karol - fase essa de carinho, reflexão e compreensão. Após cumprir as próximas pautas do programa, ela estará por aqui".

Na publicação, famosos demonstraram seu apoio. Vitor diCastro postou: "o que importa é daqui pra frente, é olhar pra trás como referência e evoluir. E que tudo melhore depois". Marcela Mc Gowan desejou força para a amiga: "forças Karol! Que tudo isso seja um grande aprendizado, que você saia disso mais forte! Conheço uma versão linda sua que faz uma sala lotada sorrir por horas! Cuide e cure o que precisar, reconheça, aprenda, só não desista, porque isso nem combina com você". Mc Rebecca também comentou: "muitas forças, que você possa aprender com os erros minha amiga, muita Luz pra você".

Duas das maiores críticas de Karol no BBB, Marília Mendonça e Ludmilla, que fizeram campanha para a eliminação da rapper, alertaram que o jogo acaba quando a participante é eliminada e é preciso respeitar.

acabou o jogo galera... agora é ser humano... sei q a gente já falou sobre isso, mas n custa lembrar... adoro zoar com vcs (SOBRE O JOGO) mas sei que tem gente que confunde as coisas.. não gosta? não acompanha! perseguição não! — marilia esta otimista (@MariliaMReal) February 24, 2021

Gente, Karol eliminada com 99.17%, já criticamos o jogo que ela fez lá dentro, brincamos e zoamos, a partir de agora ela precisa seguir a vida dela. Jogo é jogo, entretenimento, vida real é outra história. Que ela assista tudo e use isso em benefício próprio. Sejam humanos! — Ludmilla ⚽️ (@Ludmilla) February 24, 2021

A apresentadora do programa Som a Pino da Rádio Eldorado, Roberta Martinelli, já tinha defendido a posição de artista de Karol antes mesmo da sua eliminação. "Vieram me perguntar se eu continuaria levando a Karol no meu programa. E a resposta é sim! Se ela tiver um trabalho dentro do que penso na minha curadoria ela vai sim. Acho questionável as pessoas aqui fora cancelarem shows e trabalhos porque ela fez isso ou aquilo num reality competitivo", declarou.