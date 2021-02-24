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BBB 21

Após rejeição recorde de Karol Conká, artistas pedem 'mais amor' fora do jogo

Nas redes sociais do reality, a rapper aparece em uma selfie: ‘Cheguei Brasil’

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:31
BBB 21: Karol Conká participa do Bate-Papo BBB após ser eliminada
BBB 21: Karol Conká participa do Bate-Papo BBB após ser eliminada Crédito: TV Globo/Reprodução
Uma selfie da Karol Conká foi publicada no perfil do Instagram do Big Brother Brasil logo após a eliminação da rapper com o maior índice de rejeição da história. A legenda diz: "Cheguei, Brasil. Não me cancelem" e traz um emoji de risada. Nos comentários, um misto de "já vai tarde" com "mais amor, por favor". O público mandou recados como "já está cancelada", enquanto outra parte deseja evolução e sorte para a artista.
"O jogo da Karol acabou quando ela saiu pela porta da casa. A vida continua aqui fora. Todos nós temos família, trabalhos, uma vida pela frente. Importante respeitarmos o espaço do outro. Daqui pra frente, começa um outro jogo na vida da Karol. Desejo todo sucesso, sorte e paz!", escreveu um seguidor.
No perfil oficial da Karol, a equipe publicou uma série de fotos da rapper no reality e escreveu: "estamos de braços abertos para receber a Karol! Os próximos dias serão de muita reflexão e compreensão. O BBB é um jogo, fácil para os que assistem, mas difícil para os que vivem os dias intensos dentro da casa. Hoje é o fim do jogo e o começo de uma nova fase para a Karol - fase essa de carinho, reflexão e compreensão. Após cumprir as próximas pautas do programa, ela estará por aqui".
Na publicação, famosos demonstraram seu apoio. Vitor diCastro postou: "o que importa é daqui pra frente, é olhar pra trás como referência e evoluir. E que tudo melhore depois". Marcela Mc Gowan desejou força para a amiga: "forças Karol! Que tudo isso seja um grande aprendizado, que você saia disso mais forte! Conheço uma versão linda sua que faz uma sala lotada sorrir por horas! Cuide e cure o que precisar, reconheça, aprenda, só não desista, porque isso nem combina com você". Mc Rebecca também comentou: "muitas forças, que você possa aprender com os erros minha amiga, muita Luz pra você".
Duas das maiores críticas de Karol no BBB, Marília Mendonça e Ludmilla, que fizeram campanha para a eliminação da rapper, alertaram que o jogo acaba quando a participante é eliminada e é preciso respeitar.
A apresentadora do programa Som a Pino da Rádio Eldorado, Roberta Martinelli, já tinha defendido a posição de artista de Karol antes mesmo da sua eliminação. "Vieram me perguntar se eu continuaria levando a Karol no meu programa. E a resposta é sim! Se ela tiver um trabalho dentro do que penso na minha curadoria ela vai sim. Acho questionável as pessoas aqui fora cancelarem shows e trabalhos porque ela fez isso ou aquilo num reality competitivo", declarou.
A cantora Anitta também já havia condenado o linchamento na internet que Karol estava sofrendo. E até mesmo Lucas Penteado, que foi um dos participantes que se desentendeu com a rapper e já deixou a casa por desistência, se manifestou contra o cancelamento. "O BBB é um jogo. Tudo é diferente, é em outra dimensão! Não desejo a ninguém o ódio e a violência. Quem repudia o que eu vivi, deve agir diferente. Desejo a Karol acolhimento, da família e de quem a ama, e desejo ainda mais aprendizado e recomeço! Todo mundo merece recomeçar", declarou o ator.

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