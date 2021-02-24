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Investigações

Perícia policial não encontra provas de pedofilia contra PC Siqueira

Apenas duas frases envolvendo o tema "pedofilia" foram encontradas nas conversas do youtuber, mas ambas em tom "ácido" e de "brincadeira"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2021 às 14:51

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 14:51

O Youtuber PC Siqueira
O Youtuber PC Siqueira Crédito: Instagram/@pecesiqueira
Investigado por pedofilia desde junho de 2020, PC Siqueira teve seus dispositivos eletrônicos apreendidos para perícia, entre eles computador, HD externo, celular e até videogame. No relatório da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os peritos concluíram que o youtuber não armazenou ou compartilhou fotos ou vídeos de conteúdo pornográfico de menores de idade, não teve conversas com outras pessoas sobre o tema e tampouco fez buscas em sites de pesquisas a respeito do assunto
Em um único documento expedido pelo Instituto de Criminalística aparece o tema pedofilia, encontrado no computador de PC Siqueira, mas não foi identificado como criminoso. Em algum momento entre 2008 e 2011 ele conversou com uma garota identificada como Vanessa pelo QQ, aplicativo popular nos anos 2000.
A garota disse a PC que sua carteira era estampada com desenhos de bichos e mostrou para o youtuber uma cópia antiga do seu RG, e ele brincou: "Na verdade, eu sou pedófilo". Numa segunda conversa identificada pela perícia, PC mostrou seu quarto usando a webcam e Vanessa comentou sobre os brinquedos. Ele respondeu dizendo que eram para atrair menores de idade. Em ambos os casos, não há um contexto jocoso. Mesmo com o resultado da busca pericial, a investigação ainda não foi concluída.

DENÚNCIA PELO TWITTER 

O escândalo envolvendo PC Siqueira começou após o perfil de Twitter ExposedEmo1 publicar um vídeo que mostra suposta conversa no Instagram em que o youtuber se referiria a uma criança de seis anos em contexto sexual.
O youtuber chegou a postar um comunicado alegando que "jamais cometeu ou cometeria" o crime do qual estava sendo acusado. A postagem foi deletada posteriormente. Dias depois, a Polícia Civil do Estado de São Paulo passou a investigá-lo.
PC Siqueira afirmou que o objetivo da acusação contra ele é atingir sua credibilidade, e atribuiu o ataque ao seu posicionamento político, "mas nunca imaginei que seria atingido por algo tão baixo".
Ele também falou sobre a repercussão após a divulgação. "Recebi uma série de mensagens, acusações, xingamentos, minha família foi atingida, meu psicológico enormemente abalado."

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