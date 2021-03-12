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Brincalhão

Boninho trolla André Marques antes de anunciá-lo como apresentador do No Limite

Diretor fingiu dar bronca no colega, mas depois o fez chorar

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:31
O apresentador André Marques
O apresentador André Marques Crédito: João Miguel Júnior/Globo
O apresentador André Marques, 41, é o novo apresentador do No Limite. Porém, antes de saber da novidade ele caiu numa pegadinha promovida pelo diretor Boninho.
A brincadeira foi publicada pelo diretor em suas redes sociais. Ele inicia o papo pelo telefone dando uma dura em André por não ter conseguido encontrá-lo.
Na sequência, quando André retorna a ligação e pede desculpas, Boninho diz que teria que tirá-lo do The Voice Kids. "E o que você quer que eu faça?", perguntou Marques, já meio tenso com a bronca. "Você vai fazer o No Limite", completou Boninho.
Emocionado e trêmulo, André agradeceu a oportunidade. "Você vai me fazer chorar? Tá bom, te amo. Um beijo", finalizou a ligação antes de xingar o chefe.
Em sua conta no Instagram, Marques contou outros momentos em que foi trollado pelo Boninho. "Eu tava em casa uma vez e o Boninho me ligou e falou assim: 'Pô, você só faz merda. Vou tirar você do É de Casa. E eu falei: 'Ué, eu não fiz nada. O que que eu fiz, está maluco?'. E ele: 'Vou ter que tirar você, mas vou te botar no The Voice Kids", relembrou.
O nome de Marcos Mion, 41, chegou a ser cotado chegou a ser cotado para apresentar a nova temporada de No Limite, reality show com provas de resistência promovidas em uma praia deserta no Ceará, bem longe dos estúdios.
Mas ele ainda está sob contrato com a Record até maio e a Globo pretende dar início à produção antes disso para colocar a atração no ar logo após o fim do BBB 21.
Com a saída de André, quem assumirá o The Voice Kids será Márcio Garcia. O No Limite teve quatro temporadas, três delas entre 2000 e 2003, e uma quarta em 2009, todas comandadas por Zeca Camargo, que hoje está na Band.
O elenco será todo composto por ex-BBBs e a bolsa de apostas sobre o time está em alta nas redes sociais, mas a lista ainda não está fechada.

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