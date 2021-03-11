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Televisão

Andre Marques será o apresentador de 'No Limite' com ex-BBBs

Para a próxima temporada de 'The Voice Kids', a Rede Globo escolheu Marcio Garcia

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:38
O apresentador André Marques
O apresentador André Marques Crédito: Globo/João Miguel Júnior
O apresentador André Marques assume a próxima temporada de No Limite, que terá novo formato e ainda não tem data de estreia na Rede Globo. O reality show com provas de resistência intensas levará para uma praia deserta participantes de edições anteriores do Big Brother Brasil.
"É uma grande responsabilidade, um super convite, e estou muito honrado de ter sido escolhido para comandar o 'No Limite', porque amo demais o que eu faço. Agradeço a confiança e esse presentão que recebi", disse o ator ao Gshow.
"Acompanhei e era muito fã do programa, então sei bem o tamanho desse desafio. Vi a animação do público com o anúncio e posso dizer que estamos igualmente animados com a nova temporada. E aviso: teremos muitas novidades pela frente", avisou.

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André, que atualmente está à frente do The Voice+ será substituído no The Voice Kids por Marcio Garcia. "Vou passar o bastão com muito carinho para o novo integrante da família. Bem-vindo, meu parceiro Marcio".
Quase 20 depois de trabalhar com o público infantil no programa Gente Inocente, Marcio Garcia volta a interagir com crianças no reality show musical. "Estou muito feliz com o convite para apresentar a próxima temporada do The Voice Kids. Adoro crianças e vou matar um pouco das saudades do Gente Inocente. Trabalhar com jovens talentos é fascinante, então será um prazer enorme estar nesse programa. Diretamente do Tamanho Família para a família The Voice. E desejo toda sorte do mundo nessa nova aventura do meu parceiro Andre", declarou o apresentador.

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