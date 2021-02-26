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Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, quer participar de No Limite: 'Me chama'

Nova temporada do reality irá contar com ex-BBBs como competidores

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2021 às 15:50
A campeã do BBB 18, Gleici Damasceno
A campeã do BBB 18, Gleici Damasceno Crédito: Instagram/gleicidamasceno
Após Boninho anunciar o retorno do reality No Limite (Globo), a campeã da 18ª edição do Big Brother Brasil, Gleici Damasceno, 26, mostrou que gostaria de participar do reality. "Me chama que eu vou", escreveu a influenciadora digital em resposta à publicação.
"Estou falando a verdade! Eu participaria. Estou só esperando a ligação da produção e já estou de malas prontas", afirmou. "Tenho boa relação com a natureza e acho que ia me dar bem, não tenho frescura e não ficaria reclamando. Fiquei tão enlouquecida que coloquei um episódio aqui para ficar assistindo", comenta a milionária.
O diretor Boninho confirmou nesta quinta-feira (25) que os competidores serão participantes de edições passadas do Big Brother Brasil. Segundo a coluna Zapping, do F5, Marcos Mion, que foi demitido da Record, deverá ser o apresentador do revival. O anúncio só deve ser feito após o fim do BBB 21.
Responsável pelos realities da Globo, Boninho esteve na primeira edição de No Limite e disse que a volta do programa é um desejo antigo dele e de muita gente. Ele falou ainda que esse é mais um "capítulo nessa história apaixonante que é produzir um reality trazendo sempre novidades".
O ex-BBB Kaysar Dadour também reagiu à publicação com emojis, o que levanta suspeitas do público sobre sua participação. O influenciador Matheus Mazzafera e o humorista Carlinhos Maia pediram que Ariadna Arantes participe, e Fernanda Pontes sugeriu Felipe Prior.
"Acredito que serão pessoas fortes, adoro competir e não sei perder. Não perdi o BBB para saber", brinca Gleici. Ela diz que apesar de não ter ganhado nenhuma prova de resistência no Big Brother, gostaria de testar seus limites por saber que pode ir longe. "A grana seria boa, mas seria para testar meus limites e é legal me ver em outro reality", completa.

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