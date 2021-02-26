Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, quer participar de No Limite: 'Me chama'

A campeã do BBB 18, Gleici Damasceno Crédito: Instagram/gleicidamasceno

Após Boninho anunciar o retorno do reality No Limite (Globo), a campeã da 18ª edição do Big Brother Brasil, Gleici Damasceno, 26, mostrou que gostaria de participar do reality. "Me chama que eu vou", escreveu a influenciadora digital em resposta à publicação.

"Estou falando a verdade! Eu participaria. Estou só esperando a ligação da produção e já estou de malas prontas", afirmou. "Tenho boa relação com a natureza e acho que ia me dar bem, não tenho frescura e não ficaria reclamando. Fiquei tão enlouquecida que coloquei um episódio aqui para ficar assistindo", comenta a milionária.

O diretor Boninho confirmou nesta quinta-feira (25) que os competidores serão participantes de edições passadas do Big Brother Brasil. Segundo a coluna Zapping, do F5, Marcos Mion, que foi demitido da Record, deverá ser o apresentador do revival. O anúncio só deve ser feito após o fim do BBB 21.

Responsável pelos realities da Globo, Boninho esteve na primeira edição de No Limite e disse que a volta do programa é um desejo antigo dele e de muita gente. Ele falou ainda que esse é mais um "capítulo nessa história apaixonante que é produzir um reality trazendo sempre novidades".

O ex-BBB Kaysar Dadour também reagiu à publicação com emojis, o que levanta suspeitas do público sobre sua participação. O influenciador Matheus Mazzafera e o humorista Carlinhos Maia pediram que Ariadna Arantes participe, e Fernanda Pontes sugeriu Felipe Prior.