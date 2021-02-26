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Reality show

De Tarso Brant a affair de Neymar, saiba quem está no De Férias com o Ex: Celebs

Sem data de estreia, atração da MTV será exibida também no Amazon Prime Video

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2021 às 15:47
Elenco da segunda temporada de De Férias com o Ex: Celebs
Elenco da segunda temporada de De Férias com o Ex: Celebs Crédito: Divulgação/MTV
A MTV apresenta seu novo elenco da segunda temporada do reality De Férias com o Ex: Celebs, que reúne 12 pessoas conhecidas em uma mansão em Ilhabela, no litoral paulista. A data de estreia ainda não foi divulgada. As exibições serão simultâneas no canal e no Amazon Prime Video.
Além dos veteranos do programa Lary Bottino (quarta temporada), Maju Mazalli (segunda temporada) e Pedro Ortega (segunda temporada), a atração terá Gabily, apontada como affair de Neymar, Tarso Brant, que faz uma participação especial em "A Força do Querer", novela em reprise na Globo, Caíque Gama, Day Camargo, Ingrid Ohara, Marina Gregory, Matheus Pasquarelli, Neguin e Rico Melquiades.
A atração promete novas dinâmicas e participações musicais especiais. O "tablet do terror", que avisa quando um ex está chegando do oceano para morar na casa, também continuará a aterrorizar os moradores.
A emissora afirma que as gravações seguiram todos os protocolos de segurança estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde) contra Covid-19 e que vai rolar de tudo um pouco: barraco, pegação, chororô, música, festa e muita diversão

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