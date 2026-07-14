Treino de bike indoor: conheça os benefícios para a saúde física e mental

O espaço costuma ser escuro, iluminado apenas por faixas de LED coloridas que mudam de tom e intensidade conforme o ritmo da música. Fileiras de bicicletas estáticas apontam para uma plataforma central elevada, onde fica o instrutor. O som é imponente — caixas acústicas potentes fazem o grave da música vibrar diretamente no peito. O ar-condicionado trabalha no limite para manter o ambiente fresco, mas o calor coletivo e a energia vibrante entregam que o esforço ali é real.





Assim é o treino de bike indoor, que durante cerca de 45 minutos se torna uma coreografia de esforço e superação. Sob as luzes que pulsam no ritmo dos batimentos cardíacos, o grupo de alunos pedala junto. Em determinados momentos da prática, as músicas ficam mais rápidas e intensas, e as pedaladas acompanham o ritmo.





Claudio Marques, profissional de Educação Física e especialista em ciclismo indoor da Bio Ritmo Vila Velha, a prática da atividade traz diversos os benefícios para saúde. "Ocorre o fortalecimento do sistema cardiovascular, o reforço no sistema imunológico, o fortalecimento das musculaturas e articulações principalmente dos membros inferiores, a aceleração do metabolismo, sendo uma aula com alto gasto calórico, além da melhora na disposição física e da qualidade de vida dos praticantes". O ciclismo indoor trabalha o corpo de forma global.