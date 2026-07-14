Treino de bike indoor: conheça os benefícios para a saúde física e mental

O espaço costuma ser escuro, iluminado apenas por faixas de LED coloridas que mudam de tom e intensidade conforme o ritmo da música. Fileiras de bicicletas estáticas apontam para uma plataforma central elevada, onde fica o instrutor. O som é imponente — caixas acústicas potentes fazem o grave da música vibrar diretamente no peito. O ar-condicionado trabalha no limite para manter o ambiente fresco, mas o calor coletivo e a energia vibrante entregam que o esforço ali é real.
Assim é o treino de bike indoor, que durante cerca de 45 minutos se torna uma coreografia de esforço e superação. Sob as luzes que pulsam no ritmo dos batimentos cardíacos, o grupo de alunos pedala junto. Em determinados momentos da prática, as músicas ficam mais rápidas e intensas, e as pedaladas acompanham o ritmo.
Claudio Marques, profissional de Educação Física e especialista em ciclismo indoor da Bio Ritmo Vila Velha, a prática da atividade traz diversos os benefícios para saúde. "Ocorre o fortalecimento do sistema cardiovascular, o reforço no sistema imunológico, o fortalecimento das musculaturas e articulações principalmente dos membros inferiores, a aceleração do metabolismo, sendo uma aula com alto gasto calórico, além da melhora na disposição física e da qualidade de vida dos praticantes". O ciclismo indoor trabalha o corpo de forma global.
Os membros inferiores são os mais exigidos, especialmente as coxas, os glúteos e as panturrilhas, além de promover grande estímulo ao sistema cardiorrespiratório e exigindo também estabilização da musculatura do abdômen e da região lombar
Claudio Marques Especialista em ciclismo indoor
O professor conta que a postura correta é essencial para garantir o conforto e a segurança durante o exercício. "Um bom posicionamento evita sobrecarga nas articulações, principalmente dos joelhos, quadris, coluna e membros superiores. Com esses cuidados, os ajustes adequados da bicicleta, o risco de lesões é mínimo".
Os principais riscos estão relacionados ao ajuste inadequado da bicicleta e à execução incorreta dos movimentos. O selim muito baixo pode sobrecarregar os joelhos, e um guidão muito distante ou muito baixo pode comprometer a postura e causar dores na coluna, ombros e punhos.
"É uma das atividades com maior gasto energético. Em uma aula de 50 minutos, é possível gastar, em média, entre 400 calorias a 700 calorias, dependendo da intensidade do treino e das características individuais do aluno", diz Claudio Marques.
Ritmo e cadência
Sob as luzes que pulsam no ritmo dos batimentos cardíacos, o grupo pedala sicronizado. Há momentos de giro rápido, onde as pernas voam com carga leve, seguidos por subidas pesadas fora do selim (em pé), onde o corpo se inclina para a frente e exige força máxima das coxas e do abdômen, simulando uma montanha íngreme. O instrutor dita o ritmo da carga e da cadência, alternando momentos de foco mental absoluto com explosões de energia coletiva.
O suor escorre pelo rosto, pinga no quadro da bike e a respiração fica curta, mas a playlist meticulosamente calculada — que vai do eletrônico ao rock e pop — não deixa ninguém diminuir o ritmo.
A professora de Educação Física Eline Kelly Queiroz Gonçalves Corrêa, que dá aula de bike indoor na Global Academia, ressalta que a prática traz vários benefícios para o corpo, além do emagrecimento. "O aluno tem o ganho no condicionamento cardiovascular, respiratório, melhora na resistência física e perda de peso. Todos eles contribuem para um estilo de vida mais saudável".
As aulas recrutam várias estruturas do corpo. "Temos boa parte da solicitação muscular direcionada para os membros inferiores, pernas, glúteo e panturrilhas". Ela reforça que a importância da postura é a otimização na entrega de energia melhorando a técnica de cada pedalada, prevenindo lesões.
Eline Kelly Queiroz Professora de Educação Física
Em relação ao gasto calórico da atividade, Kelly diz que é importante levar em consideração a intensidade da prática. "Se o praticante mantiver um nível de intensidade similar na aula de bike e na musculação certamente haverá mais gasto calórico na aula de bike. Em uma aula de intensidade moderada, teremos uma média de gasto calórico entre 380 calorias a 450 calorias (a considerar a composição corporal e condicionamento do praticante)".
Para Kelly, os exercícios em bicicletas ergométricas também são aliados do bem-estar mental. "As aulas coletivas entregam essa base de socialização, e com a música o ambiente com uma energia incomparável, não há como não contribuir positivamente nesses quesitos".
Para evitar dores no bumbum durante as aulas, é importante ajustar corretamente a altura e a posição do selim. "Também pode ser utilizado bermuda de ciclismo com forro ou um protetor de selim em gel, que ajudam a reduzir o atrito e aumentam o conforto durante a aula", indica Claudio Marques.
Ele diz que qualquer pessoa pode fazer a aula, desde iniciantes até atletas. "Por ser um exercício de baixo impacto e com intensidade ajustável. No entanto, pessoas com problemas de saúde ou restrições médicas devem realizar uma avaliação profissional antes de iniciar a prática". E os benefícios são múltiplos. "A prática regular contribui para a redução do estresse e da ansiedade por estimular a liberação hormônios relacionados ao bem-estar, ao relaxamento e ao bom humor", finaliza Claudio Marques.