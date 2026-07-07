Pode beber isotônico todo dia? Saiba quando é realmente necessário

Eles estão na mochila da academia, na lancheira e até na geladeira de quem quer levar uma vida mais saudável. Mas o isotônico, frequentemente associado à hidratação e ao universo fitness, pode fazer mais mal do que bem quando consumido sem necessidade. Desenvolvidas para atletas e situações de desgaste físico intenso, essas bebidas concentram sódio e carboidratos em quantidades que, no dia a dia, podem favorecer retenção de líquidos, ganho de peso, aumento da pressão arterial e piora do risco cardiovascular.

O alerta chama atenção porque o isotônico deixou de ser um produto restrito ao esporte e passou a ser visto como uma escolha “saudável” para qualquer pessoa. Impulsionado pelo marketing e pelas redes sociais, o consumo se popularizou entre sedentários, adolescentes e até crianças, muitas vezes como substituto da água.





Segundo o médico Rafael Reis, esse hábito pode trazer consequências silenciosas ao organismo. “O consumo frequente sem necessidade pode aumentar ingestão de sódio e açúcar de forma desnecessária. Dependendo da quantidade e da frequência, isso pode contribuir para retenção de líquido, aumento calórico e piora metabólica ao longo do tempo”, explica.





A preocupação é respaldada por recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que orienta um consumo máximo de 2 gramas de sódio por dia, o equivalente a cerca de 5 gramas de sal. Dependendo da marca e da quantidade ingerida, os isotônicos podem representar uma parcela importante desse limite, especialmente quando consumidos rotineiramente.