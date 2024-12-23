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Dias de calor

Verão: veja quantos litros de água devemos beber por dia

Beber água para garantir a hidratação e consumir alimentos mais leves estão entre as medidas mais importantes

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2024 às 06:01
Mulher bebendo água
Beber água na quantidade certa garante a hidratação Crédito: Shutterstock
Com a chegada do verão, com seus dias mais quentes e ensolarados, vem o alerta dos especialistas em relação aos cuidados para manter uma boa saúde. Beber água na quantidade certa - o que varia de pessoa para pessoa - para garantir a hidratação e consumir alimentos mais leves estão entre as medidas mais importantes, reforça a nutricionista Gabrielle Ducci, do Pilar Hospital.
“Nessa época do ano, com as temperaturas mais altas, a perda de água do nosso corpo é maior”, alerta Gabrielle. “Por isso, é importante ter atenção para evitar a desidratação, especialmente de idosos e crianças”, completa. A quantidade diária de água a ser ingerida vai variar de acordo com a idade e as atividades das pessoas, mas o ideal é que se consuma, em média, 35 mililitros por peso corporal.
Para crianças, por exemplo, a recomendação é entre 1 e 1,5 litro por dia, enquanto os adultos geralmente precisam de 2 a 3 litros. No caso dos idosos, o consumo é semelhante ao dos adultos, mas é importante lembrar que a sensação de sede tende a diminuir com a idade, o que pode aumentar o risco de desidratação. Já para atletas ou pessoas muito ativas, a necessidade pode ser maior, chegando de 3 a 5 litros ou mais, dependendo da intensidade do exercício e das perdas de líquidos pelo suor.

Alerta de desidratação

Sentir sede já é o primeiro sinal de que algo não está certo com a quantidade de água do corpo. Os sintomas podem ser seguidos de fraqueza, mal-estar, diminuição da sudorese, dor de cabeça e tonturas. Idosos podem sentir falta de ar e escurecimento da visão; enquanto as crianças vão apresentar olhos mais fundos.
Para evitar que a situação se agrave, é fundamental ingerir água imediatamente ao perceber esses sinais, alerta a especialista. Em casos mais intensos, isotônicos ou soluções de reidratação oral podem ser usados, mas sempre com orientação.

Opções leves e variações de sabor

Para variar os sabores e facilitar o aceite da ingestão, em especial quando se trata das crianças, a sugestão de Gabrielle é saborizar e aromatizar com frutas, ervas frescas ou especiarias, como fatias de limão, hortelã ou gengibre. O chá gelado sem açúcar também é uma boa opção.
“Já os refrigerantes ou sucos industrializados não são recomendados, pois possuem altos níveis de açúcar e aditivos que podem, até mesmo, desidratar o organismo e não fornecem os mesmos benefícios de uma hidratação natural e equilibrada”, alerta.
Na ingestão de alimentos, também é preciso tomar alguns cuidados. “Durante os dias quentes, alimentos muito gordurosos ou pesados, como frituras e pratos muito condimentados, por exemplo, devem ser evitados. Eles pedem maior esforço do sistema digestivo, o que pode causar desconforto, como sensação de cansaço e mal-estar. Além disso, alimentos ricos em sódio, como embutidos e salgadinhos, podem intensificar a retenção de líquidos e aumentar a sensação de inchaço”, orienta.
Manter uma alimentação equilibrada em dias quentes envolve priorizar alimentos leves, frescos e ricos em nutrientes, como saladas, frutas e proteínas magras. Isso garante energia suficiente para as atividades diárias sem sobrecarregar o organismo. Fracionar as refeições ao longo do dia também é uma estratégia eficaz para manter o metabolismo ativo e evitar sensação de peso ou cansaço, sugere.

Cuidados fora de casa

Há quem mantenha rotinas intensas ao ar livre, seja para a prática de esportes ou até mesmo passe o dia todo fora de casa em função do trabalho. Nesses casos, a nutricionista indica carregar sempre uma garrafa de água, preferir alimentos práticos e ricos em água, como frutas, e fazer pausas regulares para hidratação. “Se possível, programar horários para se alimentar e se hidratar pode ajudar a manter o desempenho e o bem-estar ao longo do dia”, completa.
Se a opção for por levar refeições, é muito importante cuidar com a intoxicação alimentar nesses dias mais quentes. Por isso, vale investir em recipientes térmicos e bolsas de gelo para conservar os alimentos na temperatura adequada.

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