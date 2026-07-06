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Fortalecer a musculatura

Abdominal: por que você precisa desse exercício e como fazer

Os exercícios abdominais contribuem para melhorar a estabilidade corporal, favorecer uma postura mais equilibrada e auxiliar na proteção da coluna vertebral

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 15:48

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

06 jul 2026 às 15:48
Exercício abdominal
Os exercícios abdominais têm como objetivo fortalecer a musculatura da região central do corpo shutterstock/ PeopleImages

Investir no fortalecimento do abdômen vai muito além da busca por uma barriga definida. Na verdade, a musculatura abdominal é o epicentro do nosso movimento e uma das regiões mais cruciais para a manutenção da saúde e da funcionalidade do corpo humano.


​Músculos abdominais fracos sobrecarregam a musculatura das costas. Ao fortalecer o core, você cria um suporte firme para a coluna vertebral, o que facilita o alinhamento natural do corpo e previne aquela postura curvada tão comum em quem passa horas sentado no trabalho.


Coordenador de Musculação Eduardo Ribeiro, da Bio Ritmo Praia da Costa, diz que os exercícios abdominais têm como objetivo fortalecer a musculatura da região central do corpo, conhecida como core, que inclui músculos como o reto abdominal, os oblíquos, o transverso do abdômen e parte da musculatura lombar. "Essa região desempenha um papel fundamental na estabilização do tronco, na manutenção da postura e na transferência de força durante movimentos do dia a dia e da prática esportiva".


Quando realizados regularmente e de forma adequada, os exercícios abdominais contribuem para melhorar a estabilidade corporal, favorecer uma postura mais equilibrada e auxiliar na proteção da coluna vertebral. "Além disso, um core fortalecido pode reduzir sobrecargas em outras estruturas do corpo e proporcionar mais eficiência na execução de movimentos cotidianos e esportivos", diz o educador físico.


Eduardo Ribeiro explica que a musculatura abdominal pode ser trabalhada por meio de diferentes estímulos, como movimentos de flexão e rotação do tronco, exercícios de estabilização e contrações isométricas, nas quais o músculo permanece ativo sem movimentação articular significativa. "A escolha do exercício deve considerar o objetivo, o nível de condicionamento e as características individuais de cada pessoa".


Cada exercício possui uma técnica específica que deve respeitar a biomecânica e as capacidades individuais do praticante. "Uma execução adequada garante maior eficiência do movimento, melhor recrutamento muscular e reduz o risco de desconfortos e lesões", diz o professor.

É importante priorizar a qualidade da execução em vez da quantidade de repetições

Eduardo Ribeiro

Tipos de abdominal

Abdominal tradicional: é o exercício mais clássico e conhecido para fortalecer a região da barriga. O objetivo principal dele é isolar o reto abdominal, especificamente a parte superior. De barriga para cima com os joelhos flexionados, eleve apenas a parte superior do tronco (retirando as escápulas do chão) em direção aos joelhos.

Abdominal Borboleta: similar ao tradicional, mas com as solas dos pés unidas e os joelhos caídos para os lados, isolando o esforço no abdômen.


Abdominal Infra: deitado com as mãos sob os quadris, eleve as pernas flexionadas ou estendidas e traga os joelhos na direção do peito.


Prancha Frontal: apoie os antebraços e as pontas dos pés no chão. Mantenha o corpo alinhado (como uma tábua) e contraia o abdômen por tempo determinado.

Vale ressaltar que manter a postura e controlar a respiração são fundamentais para a realização dos exercícios. O educador físico diz que o alinhamento postural e o controle respiratório são componentes essenciais para uma execução segura e eficiente. 

"Técnicas de estabilização abdominal, como o bracing, auxiliam na proteção da coluna e na distribuição adequada das cargas durante o exercício. Grande parte dos desconfortos lombares observados durante a prática está relacionada a erros de postura ou à ativação inadequada da musculatura estabilizadora".

Entre os erros mais comuns estão execução dos movimentos com excesso de velocidade, priorizar a quantidade de repetições em detrimento da técnica e realizar exercícios inadequados para o próprio nível de condicionamento. "Outro fator importante é a falta de orientação profissional, que pode levar à adoção de padrões de movimento incorretos e reduzir os benefícios do treinamento", diz Eduardo Ribeiro.

O fortalecimento do core é recomendado para diferentes perfis de pessoas, desde iniciantes até praticantes avançados. Algumas condições específicas, como diástase abdominal, gestação, dores lombares ou determinadas limitações musculoesqueléticas, exigem adaptações e acompanhamento profissional. 

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