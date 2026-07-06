Abdominal: por que você precisa desse exercício e como fazer

Investir no fortalecimento do abdômen vai muito além da busca por uma barriga definida. Na verdade, a musculatura abdominal é o epicentro do nosso movimento e uma das regiões mais cruciais para a manutenção da saúde e da funcionalidade do corpo humano.





​Músculos abdominais fracos sobrecarregam a musculatura das costas. Ao fortalecer o core, você cria um suporte firme para a coluna vertebral, o que facilita o alinhamento natural do corpo e previne aquela postura curvada tão comum em quem passa horas sentado no trabalho.





O Coordenador de Musculação Eduardo Ribeiro, da Bio Ritmo Praia da Costa, diz que os exercícios abdominais têm como objetivo fortalecer a musculatura da região central do corpo, conhecida como core, que inclui músculos como o reto abdominal, os oblíquos, o transverso do abdômen e parte da musculatura lombar. "Essa região desempenha um papel fundamental na estabilização do tronco, na manutenção da postura e na transferência de força durante movimentos do dia a dia e da prática esportiva".





Quando realizados regularmente e de forma adequada, os exercícios abdominais contribuem para melhorar a estabilidade corporal, favorecer uma postura mais equilibrada e auxiliar na proteção da coluna vertebral. "Além disso, um core fortalecido pode reduzir sobrecargas em outras estruturas do corpo e proporcionar mais eficiência na execução de movimentos cotidianos e esportivos", diz o educador físico.





Eduardo Ribeiro explica que a musculatura abdominal pode ser trabalhada por meio de diferentes estímulos, como movimentos de flexão e rotação do tronco, exercícios de estabilização e contrações isométricas, nas quais o músculo permanece ativo sem movimentação articular significativa. "A escolha do exercício deve considerar o objetivo, o nível de condicionamento e as características individuais de cada pessoa".





Cada exercício possui uma técnica específica que deve respeitar a biomecânica e as capacidades individuais do praticante. "Uma execução adequada garante maior eficiência do movimento, melhor recrutamento muscular e reduz o risco de desconfortos e lesões", diz o professor.