Crossfit ou musculação: qual o melhor para ganhar massa magra?

Mesmo que ambas consigam providenciar esse tipo de massa a quem treina, a musculação se destaca individualmente devido à maior especificidade do estímulo e menor fadiga sistêmica comparada aos treinos do dia de alta intensidade do Crossfit.





Mas novamente, é válido ressaltar que, como em ambos as primeiras mudanças visíveis a rotina de treinos surgem após 12 semanas de treinos, a disponibilidade e objetivos pessoais podem tornar o crossfit uma opção mais viável a uma pessoa do que a academia.





Outra opção é praticar as duas modalidades ao mesmo tempo, e até no mesmo dia, sendo uma alternativa validada por instrutores e profissionais de educação física. A única ressalva nesse modo de treino é o cuidado para evitar o overtraining (desgaste por treino), sendo necessário estar de acordo com um profissional que entenda as modalidades e saiba estruturar um treino de qualidade para que um não interfira negativamente no outro.





Uma recomendação profissional seria focar em um tipo de treino como principal, e usar a outra como complemento para evitar o efeito de interferência no ganho de massa.