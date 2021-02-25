Novo No Limite terá ex-BBBs e possível comando de Marcos Mion

Participantes do programa No Limite - Divulgação Crédito: Divulgação/Globo

O diretor Boninho confirmou nesta quinta (25) a volta do reality No Limite à grade da Globo. Em publicação no Instagram, ele também anunciou que os competidores serão participantes de edições passadas do Big Brother Brasil.

Segundo a coluna Zapping, do jornal Folha de S.Paulo, Marcos Mion, que foi demitido da Record, deverá ser o apresentador do revival. O anúncio só deve ser feito após o fim do BBB 21.