Novo No Limite terá ex-BBBs e possível comando de Marcos Mion

O diretor Boninho confirmou nesta quinta (25) a volta do reality No Limite à grade da Globo. Em publicação no Instagram, ele também anunciou que os competidores serão participantes de edições passadas do Big Brother Brasil.
Segundo a coluna Zapping, do jornal Folha de S.Paulo, Marcos Mion, que foi demitido da Record, deverá ser o apresentador do revival. O anúncio só deve ser feito após o fim do BBB 21.
O programa No Limite, inspirado no reality americano Survivor, estreou na Globo em 2000 e teve quatro temporadas. As três primeiras aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta retornou em 2009, após um hiato de oito anos, com pessoas tentando sobreviver em um local inóspito, com poucos recursos.