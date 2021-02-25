Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Novo No Limite terá ex-BBBs e possível comando de Marcos Mion

Boninho confirma volta do reality à grade da Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2021 às 15:57

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 15:57

Participantes do programa No Limite
Participantes do programa No Limite - Divulgação Crédito: Divulgação/Globo
O diretor Boninho confirmou nesta quinta (25) a volta do reality No Limite à grade da Globo. Em publicação no Instagram, ele também anunciou que os competidores serão participantes de edições passadas do Big Brother Brasil.
Segundo a coluna Zapping, do jornal Folha de S.Paulo, Marcos Mion, que foi demitido da Record, deverá ser o apresentador do revival. O anúncio só deve ser feito após o fim do BBB 21.
O programa No Limite, inspirado no reality americano Survivor, estreou na Globo em 2000 e teve quatro temporadas. As três primeiras aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta retornou em 2009, após um hiato de oito anos, com pessoas tentando sobreviver em um local inóspito, com poucos recursos.

Veja Também

Boninho posta foto antiga e sugere retorno do programa No Limite

Andressa Urach afirma que participaria do Big Brother e relembra A Fazenda

Canais Fox passam a se chamar Star a partir de segunda-feira (22)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Televisão BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados