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Boninho posta foto antiga e sugere retorno do programa No Limite

Diretor da Globo falou sobre possibilidade de uma 5ª temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 15:15

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 15:15

Zeca Camargo apresenta o reality
Zeca Camargo apresentava o reality "No Limite", na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução/Arquivo
O diretor de TV Boninho, 58, postou uma foto antiga dos bastidores do programa No Limite (Globo) em suas redes sociais, na madrugada deste domingo (24), e levantou especulações sobre um possível retorno do programa, cancelado em 2009.
"Vendo minhas queridas Simone e Simaria, no Altas Horas, lembrei dessa foto que fizemos em No Limite 4. Muito tempo! Tivemos a visita da minha amada Ana Maria Braga. Boas Lembranças, Zeca Camargo. Será que isso quer dizer que vamos ter um novo No Limite?", afirmou ele.

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A foto publicada mostra Ana Maria Braga e a dupla Simone e Simaria, que fizeram uma aparição no programa em sua quarta edição, que foi ao ar em 2009. Zeca Camargo, que era o apresentador do programa, também aparece ao lado delas e de Boninho na imagem.
A possibilidade de retorno de No Limite empolgou muitos fãs. A apresentadora Ana Furtado, mulher de Boninho, foi uma das que comemorou a possível volta, assim como as ex-BBB Ana Clara e Fernanda Keulla e a atriz Suzana Pires.
O programa No Limite, inspirado no reality americano Survivor, estreou na Globo em 2000 e teve quatro temporadas. As três primeiras aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta retornou em 2009, após um hiato de oito anos, com pessoas tentando sobreviver em um local inóspito, com poucos recursos.

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