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Televisão

Globo diz que não há previsão de produção de um novo 'no Limite'

Reality show que fez sucesso no início dos anos 2000 voltou à tona após diretor Boninho afirmar que 'está na agenda'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 11:32

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 11:32

Zeca Camargo apresenta o reality
Zeca Camargo apresenta o reality "No Limite", na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução/Arquivo
A Globo afirmou que "não há previsão" de produção ou lançamento de uma nova temporada de No Limite, reality show de sucesso no início dos anos 2000 apresentado por Zeca Camargo.
Diversos internautas se animaram com a possibilidade após um fã sugerir a volta a Boninho em seu Instagram: "Faz uma nova temporada de No Limite". "Tá na nossa agenda", respondeu o diretor.

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O E+ entrou em contato com a assessoria de imprensa da Globo, que afirmou que: "Não há qualquer previsão de produção nem encomenda de um novo No Limite".
No Limite fez sucesso em suas três primeiras temporadas, exibidas nos anos de 2000 e 2001. Uma tentativa de volta do reality show foi feita em 2009, sem o mesmo impacto das versões anteriores.

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