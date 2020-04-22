Globo diz que não há previsão de produção de um novo 'no Limite'

Zeca Camargo apresenta o reality "No Limite", na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução/Arquivo

A Globo afirmou que "não há previsão" de produção ou lançamento de uma nova temporada de No Limite, reality show de sucesso no início dos anos 2000 apresentado por Zeca Camargo.

Diversos internautas se animaram com a possibilidade após um fã sugerir a volta a Boninho em seu Instagram: "Faz uma nova temporada de No Limite". "Tá na nossa agenda", respondeu o diretor.

O E+ entrou em contato com a assessoria de imprensa da Globo, que afirmou que: "Não há qualquer previsão de produção nem encomenda de um novo No Limite".