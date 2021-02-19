Canais Fox passam a se chamar Star a partir de segunda-feira (22)

Cena de "Os Simpsons" Crédito: Star/Divulgação

Um dos líderes de audiência da TV paga (entre as opções de entretenimento), os Canais Fox passam a se chamar Star a partir da próxima segunda-feira (22), em um plano estratégico da Walt Disney Company que se estende até junho, quando o novo (e esperado) streaming Star + - que promete trazer parte do catálogo da 20th Century Fox, além de séries do Hulu - chega ao país.

De acordo com Danilo Campos, responsável pelo Marketing de In-Home Media do Grupo Disney no Brasil, a mudança ocorrerá em toda a América Latina.

"A programação seguirá igual, incluindo os mesmos horários e atrações. A essência da Fox, com o seu jeito bem-humorado de fazer televisão, vai continuar. Os canais contam com muitos fãs e estão presentes no imaginário deles há muitos anos", acredita, confirmando a contratação de Lulu Santos como garoto propaganda dos canais Star.

MUDANÇAS

Com foco em uma fatia de público dirigida a homens e mulheres de 18 a 49 anos, os canais também ganharam uma repaginada no visual. O FOX Channel foi rebatizado e passará a se chamar STAR Channel. Na programação, séries de sucesso, como "Os Simpsons" e "The Walking Dead".

Nessa mesma reformulação, também com um novo visual, os canais integrantes do pacote FOX Premium passarão a se chamar Star Hits 1 e 2, continuando a oferecer as séries "mais quentes" do grupo televisivo, como “This is Us”, além de novas estreias e eventos.

A série "This Is Us" continua na programação dos canais Stars Crédito: Star/Divulgação

Por sua vez, o FOX life se chamará STAR Life, mas continuará apostando em sucessos como “Law & Order: S.V.U.”, “New Amsterdam” e “The Resident”. O FX é o único canal do grupo Fox que não foi rebatizado.

Os assinantes do pacote Fox Premium contavam com um aplicativo para assistir filmes e séries em qualquer horário e por qualquer mídia, como celulares, tablets e consoles de TV. De acordo com Cristiano Lima, responsável pela produção e programação das emissoras, os Canais Star não contarão com esse sistema de exibição.

"Os assinantes poderão ter acesso ao conteúdo por intermédio das programadoras de TV. Um novo aplicativo será lançado quando o Star + chegar ao mercado, em junho", explica.

REESTRUTURAÇÃO

Desde que comprou a lendária FOX em 2019, pelo valor de US$ 71,3 bilhões, a Disney está descontinuando a marca em todos os seus produtos. Em 2020, a divisão de cinema também passou por mudanças. A 20th Century Fox - de clássicos como "A Noviça Rebelde" - passou a se chamar 20th Century Studios.

O braço independente Fox Searchlight - responsável por filmes como "A Forma da Água" - tornou-se Searchlight Studios, tendo lançado recentemente nos Estados Unidos um dos grandes favoritos ao Oscar 2021, "Nomadland".

Como anunciado no início do texto, o próximo passo para a América Latina é o lançamento do streaming Star +, que chega ao mercado para competir com grandes plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo e HBO Max.