Netflix confirma segunda temporada de 'Fate: A Saga Winx'

Imagem da primeira temporada de 'Fate: A Saga Winx' - Jonathan Hession/NETFLIX © 2020 Crédito: Jonathan Hession/NETFLIX © 2020

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (18) que renovou a série "Fate: A Saga Winx" para a segunda temporada. O elenco principal continua com as mesmas personagens, porém novidades de novos integrantes serão anunciadas em breve.

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pq a 2ª temporada de Fate: A Saga Winx tá CON-FIR-MA-DA! 🧚‍♀✨ pic.twitter.com/3fUbbmfflj — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 18, 2021

A nova temporada contará com oito episódios de uma hora de duração cada. A produção original Netflix é produzida pela Archey Pictures Production, em associação com a Rainbow, e os novos capítulos começarão a ser gravados no final deste ano, na Irlanda.

O elenco principal é composto por Abigail Cowen como Bloom, Hannah van der Westhuysen como Stella, Precious Mustapha como Aisha, Eliot Salt como Terra e Elisha Applebaum como Musa. A primeira temporada de "Fate: A Saga Winx" estreou globalmente no início de 2021.

"Na primeira temporada, os seis episódios retratam a superfície deste incrível e rico mundo e das poderosas fadas que o habitam. Na segunda, além da história de Bloom, que continua evoluindo, mal posso esperar para aprender ainda mais sobre Aisha, Stella, Terra e Musa! E nunca se sabe quem irá aparecer em Alfea no futuro", fala Brian Young, showrunner da série.

Ignio Straffi, criador da série "O Clube das Winx", fundador e CEO do grupo Rainbow complementou: " Winx se conecta com audiências do live-action da mesma maneira que se conecta com os fãs da animação. Com o passar dos anos, nós vimos Winx crescer e se tornar um fenômeno global - milhares de fãs seguem fielmente o show".

A trama conta a história de cinco fadas adolescentes que vivem em Alfea, um internado mágico localizado em um lugar chamado Outro Mundo. Lá elas aprendem a dominar seus poderes enquanto equilibram suas vidas amorosas, novas amizades, rivalidades e monstros que ameaçam sua existência.