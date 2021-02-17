5 motivos para assistir a "Os Eleitos", do Disney+

Produzida por grandes nomes

A série é inspirada no livro best-seller de Tom Wolfe, “Os Eleitos”, que conta a história real do Projeto Mercury, o primeiro programa de exploração espacial da NASA, que tinha como objetivo enviar os primeiros astronautas dos Estados Unidos ao espaço. O feito aconteceu 1961 com Alan Shepard se tornam o primeiro norte-americano a ir para o espaço. Depois disso, todos os integrantes do Mercury 7 foram para o espaço nos anos seguintes. Para escrever o livro, Wolfe realizou uma extensa pesquisa entrevistando os astronautas, suas famílias, equipe da NASA e outras pessoas envolvidas no projeto.

Além de apresentar o início da Agência Espacial dos Estados Unidos (NASA) e todos os obstáculos enfrentados pelos astronautas para chegaram ao espaço, “Os Eleitos” é ideal para quem gosta de drama. A série apresenta a relação repleta de altos e baixos entre os sete astronautas, já que eles competiam entre si e tinham opiniões diferentes. A trama retrata também a relação deles com suas esposas, filhos e outros familiares que acabavam ficando em segundo plano por conta do grande trabalho que tinham pela frente, além de apresentar os problemas de suas esposas em terra firme. Na série, Annie Glenn (Nora Zehetnet), por exemplo, luta contra uma deficiência de fala quando tinha que falar em público; Louise Shepard (Shannon Lucio) é uma esposa e mãe que se recusava a permitir que as transgressões de Alan afetem sua casa; e Trudy Cooper (Eloise Mumford), uma pilota talentosa que coloca suas próprias ambições de lado para apresentar a imagem de uma família feliz.

Para dar vida à essa história inspiradora, a National Geographic recrutou um elenco de estrelas. Patrick J. Adams interpreta o Major John Glenn, Jake McDorman é Alan Shepard, Colin O’Donoghue dá vida ao Capitão Gordo Cooper, Aaron Staton é Wally Schirra, James Lafferty é Scott Carpenter, Micah Stock faz o papel de Deke Slayton e Gus Grissom é Michael Trotter, além de outros nomes de hollywood, como Nora Zehetner, Shannon Lucio, Eloise Mumford, entre outros.

A série é a pedida ideal para quem é fã ou apenas quer saber mais sobre como os Estados Unidos criou um time de astronautas e um programa espacial em dois anos. Apresentando o início da NASA, a trama é uma boa maneira de conhecer a história de como começou a exploração espacial nos Estados Unidos com um olhar por dentro da pressão e do caos vividos por cada um dos Mercury 7.