HBO Max chega ao Brasil em junho deste ano e acirra guerra do streaming

A plataforma de streaming HBO Max anunciou o mês de sua estreia no Brasil. Um vídeo divulgado pela empresa nesta quinta-feira (11) revelou que o lançamento será em junho deste ano. No entanto, ainda não há detalhes do dia da estreia.
A chegada da plataforma no país acirra ainda mais a guerra do streaming, que há anos ameaça as salas de cinema. No Brasil, a HBO Max disputará assinantes com rivais como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e Globoplay.
Em dezembro do ano passado, a Warner Bros., um dos maiores estúdios de cinema do mundo e responsável pela HBO, surpreendeu Hollywood ao anunciar que todos os seus filmes programados para 2021 seriam lançados diretamente no streaming da HBO Max, nos Estados Unidos, onde o serviço já é disponível.
A plataforma subistituirá os serviços da HBO Go e do Paramount+, e disponibilizará conteúdos exclusivos e de emissoras como HBO, TNT, TBS, TCM, Cartoon Network, Rooster Teeth, Adult Swim e Crunchyroll.