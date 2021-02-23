Andressa Urach afirma que participaria do Big Brother e relembra A Fazenda

Em celebração aos 10 anos do Miss Bumbum, Andressa Urach retorna como estrela de edição especial do concurso Crédito: Roque Rodrigues | CO Assessoria

A modelo e apresentadora Andressa Urach, 33, voltou ao Miss Bumbum após ter passado alguns anos longe da fama. Em entrevista ela, que já participou do reality A Fazenda (Record) nos anos de 2011 e 2013, afirmou que participaria do BBB (Globo): "Amaria, agora. Agora. Com certeza, sem dúvida alguma, amaria participar".

Além disso, na entrevista ao programa Empire Style (SBT), Urach também comentou sobre sua participação no reality da Record. "Em 'A Fazenda' o problema é que eu era usuária de drogas e eu fiquei em crise de abstinência. Hoje eu estou limpa, já faz seis anos. Mas isso não quer dizer que eu não iria brigar, né, porque a pessoa tem uma personalidade forte", comenta.

A modelo também afirmou que suas atitudes seriam canceladas nas redes sociais atualmente. "Eu seria cancelada, foram 60 cuspes! Foi muito nojento. Eu tenho vergonha. Mas eu estava bêbada... Eu fui muito pior do que a Karol Conká, Nego Di. Eu fui terrível. Até eu me cancelava".

Ela também comentou sobre como seu filho, Arthur, 15, reagiu ao saber sobre seu passado, que falou em seu livro sobre prostituição e drogas. "Contei, foi bem difícil. Até o meu problema de saúde a minha mãe escondia", explica a modelo sobre as complicações que teve em 2014, devido aos preenchimentos com hidrogel nas pernas e no bumbum.

"Decidi escrever o livro pra ajudar as pessoas, e eu mesma sentei e li o livro todinho pra ele", explica. A Vice-Miss Bumbum relembra que Arthur ficou surpreso ao saber que ela já tinha praticado zoofilia. "Ele fez uma observação: 'poxa, mãe, cachorro não'. Eu tive uma relação com cachorro. É verdade mesmo, zoofilia", afirma.

"Eu era uma criança, eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. Uma amiguinha me ensinou e eu fiz, eu não entendia nada", explica a modelo, "Eu estava na casa da minha amiga brincando de boneca, ela trouxe o cachorro, fez a situação, me fez fazer, e eu fiz. Não sabia o que podia ou não podia. Não detalhei porque é nojento, vergonhoso", conclui.

Urach está casada desde o ano passado com Thiago Lopes, oficial de Justiça. O casal vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela também afirma que não faria sexo a três, como fazia antes de sua conversão. "Nunca, nem pensar, o que é meu, é meu, não divido com ninguém. Já fiz no passado, quando eu era 'old Urach' [antiga Urach], mas eu não gostei da experiência e não divido meu pãozinho", completa.

Sobre ter deixado a religião, a modelo afirma que sua fé continua a mesma. "Continuo acreditando em Jesus acima de qualquer coisa", fala, "crente até o diabo tem, então a mesma Bíblia que coloca todas as regras, tem como prioridade amar o próximo, então se eu te amo eu não vou te julgar, porque se não, um dia, Ele vai te julgar", afirma.