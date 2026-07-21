Incêndio em arquivo: pedido urgente de manutenção foi discutido em janeiro no TJES

Um pedido interno de "caráter de urgência", feito em janeiro deste ano, para manutenção dos portões de acesso ao arquivo geral antecedeu a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) de revisar toda a segurança do complexo onde funcionam o arquivo geral, o almoxarifado e o depósito patrimonial, na Serra.





A sequência de documentos, obtida pela reportagem, mostra que a administração do tribunal passou os seis meses seguintes discutindo vulnerabilidades e planejando melhorias no sistema de proteção do local, que foi atingido por um incêndio de grandes proporções na manhã desta terça-feira (21).





O TJES foi procurado para mais informações sobre os comunicados que pediam reforço na segurança dos portões do arquivo. Em caso de resposta, este texto será atualizado.





A movimentação começou na tarde de 19 de janeiro. Às 14h37, foi registrado um chamado interno pedindo, em caráter de urgência, a manutenção de todos os portões de acesso ao arquivo geral, ao patrimônio e ao almoxarifado. O pedido afirma que a medida era necessária para "garantir a segurança das instalações, a integridade dos bens sob guarda e a regular continuidade das atividades administrativas".





Mais de quatro horas depois, às 18h44, a secretária de Infraestrutura do TJES, Tatiana Santos de Oliveira, abriu um processo administrativo para avaliar a segurança de todo o complexo. No despacho enviado à Assessoria de Segurança Institucional, ela determinou a elaboração de um estudo técnico para verificar se as medidas de proteção existentes eram suficientes para um imóvel que concentra documentos, materiais e equipamentos de elevado valor patrimonial.





A ordem era analisar o sistema de monitoramento por câmeras, o controle de acesso de pessoas e veículos e até o dimensionamento da equipe de vigilância, levando em conta o fluxo diário de pessoas, veículos, materiais e os riscos das atividades desenvolvidas no local.





A primeira resposta técnica foi apresentada em 16 de abril, quando a Assessoria de Segurança Institucional informou que o complexo possuía dois postos de vigilância armada funcionando 24 horas por dia, câmeras e alarmes nas áreas consideradas mais sensíveis. Ao mesmo tempo, o relatório identificou pontos que precisavam ser aprimorados.





Entre eles estavam a falta de integração das câmeras à Central de Monitoramento do TJES, já que as imagens eram acompanhadas apenas pelos vigilantes da guarita; a necessidade de substituir a cerca elétrica existente; e a implantação de uma fechadura eletrônica para controlar o acesso de pedestres. O documento também informa que já estavam em andamento processos para compra de novos equipamentos de videomonitoramento e para modernização da segurança perimetral.