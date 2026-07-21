Incêndio em arquivo: pedido urgente de manutenção foi discutido em janeiro no TJES

Um pedido interno de "caráter de urgência", feito em janeiro deste ano, para
manutenção dos portões de acesso ao arquivo geral antecedeu a decisão do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) de revisar toda a segurança do complexo onde funcionam o arquivo geral, o almoxarifado e o depósito patrimonial, na Serra.
A sequência de documentos, obtida pela reportagem, mostra
que a administração do tribunal passou os seis meses seguintes discutindo
vulnerabilidades e planejando melhorias no sistema de proteção do local, que
foi atingido por um incêndio de grandes proporções na manhã desta terça-feira (21).
O TJES foi procurado para mais informações sobre os comunicados que pediam reforço na segurança dos portões do arquivo. Em caso de resposta, este texto será atualizado.
A movimentação começou na tarde de 19 de janeiro. Às 14h37,
foi registrado um chamado interno pedindo, em caráter de urgência, a
manutenção de todos os portões de acesso ao arquivo geral, ao patrimônio e ao almoxarifado. O pedido afirma que a medida era necessária para "garantir a
segurança das instalações, a integridade dos bens sob guarda e a regular
continuidade das atividades administrativas".
Mais de quatro horas depois, às 18h44, a
secretária de Infraestrutura do TJES, Tatiana Santos de Oliveira, abriu
um processo administrativo para avaliar a segurança de todo o complexo. No
despacho enviado à Assessoria de Segurança Institucional, ela determinou a
elaboração de um estudo técnico para verificar se as medidas de proteção
existentes eram suficientes para um imóvel que concentra documentos, materiais e equipamentos de elevado valor patrimonial.
A ordem era analisar o sistema de monitoramento por câmeras,
o controle de acesso de pessoas e veículos e até o dimensionamento da equipe de
vigilância, levando em conta o fluxo diário de pessoas, veículos, materiais e
os riscos das atividades desenvolvidas no local.
A primeira resposta técnica foi apresentada em 16 de
abril, quando a Assessoria de Segurança Institucional informou que o
complexo possuía dois postos de vigilância armada funcionando 24 horas por dia,
câmeras e alarmes nas áreas consideradas mais sensíveis. Ao mesmo tempo, o
relatório identificou pontos que precisavam ser aprimorados.
Entre eles estavam a falta de integração das câmeras à Central de Monitoramento do TJES, já que as imagens eram acompanhadas apenas pelos vigilantes da guarita; a necessidade de substituir a cerca elétrica existente; e a implantação de uma fechadura eletrônica para controlar o acesso de pedestres. O documento também informa que já estavam em andamento processos para compra de novos equipamentos de videomonitoramento e para modernização da segurança perimetral.
Discussões seguiram até junho
As conclusões levaram a Secretaria de Infraestrutura a
ampliar a discussão. Em 27 de abril, Tatiana Santos de Oliveira
encaminhou o processo à Coordenadoria de Suprimento e Controle Patrimonial para
avaliar se seriam necessárias medidas complementares de proteção aos bens
armazenados. No despacho, ela destaca as fragilidades apontadas pela área
técnica, como a falta de integração das câmeras, a obsolescência da cerca
elétrica e vulnerabilidades no controle de acesso.
A resposta veio em 29 de maio. O coordenador de
Suprimento e Controle Patrimonial, Caio Vinicius Camponez Leal,
classificou o complexo como estratégico para o funcionamento do Judiciário
capixaba e destacou que o local abriga centenas de equipamentos novos de
informática, materiais de consumo, bens permanentes e todo o acervo documental
do Tribunal.
Segundo ele, a extensão da área, o intenso fluxo de pessoas
e veículos e a quantidade de bens armazenados justificavam uma avaliação mais
aprofundada das condições de segurança. Entre as sugestões estavam ampliar a
cobertura das câmeras para áreas de armazenagem, carga e descarga, acessos e
perímetro externo, reduzindo pontos de vulnerabilidade.
As recomendações foram acolhidas pela Secretaria de
Infraestrutura, que, em 9 de junho, determinou a realização de uma
visita técnica conjunta entre as áreas de segurança, engenharia e patrimônio
para identificar vulnerabilidades e definir novas medidas de proteção para o
complexo.
A Assessoria de Segurança Institucional concordou com a proposta em 11 de junho, e a vistoria foi oficialmente marcada em 16 de julho para acontecer na tarde de 22 de julho, com a participação de todas as áreas envolvidas. Além da avaliação das condições gerais de segurança, a equipe analisaria a instalação de uma fechadura eletrônica no acesso ao galpão.
A Secretaria de Engenharia também confirmou presença. O incêndio ocorreu três dias antes da data prevista para a inspeção. Em nota divulgada após o incidente, o TJES informou que o imóvel
possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido, cobertura
securitária contra incêndio e sistema de videomonitoramento. A Corte também
afirmou que as causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos competentes.
Já a Ordem dos Advogados no Espírito Santo disse, em nota, que "se solidariza com o TJES diante deste fato e torce para que os danos sejam mínimos possíveis para a prestação jurisdicional.”
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