Com salário de R$ 1, Nathalia Arcuri comanda programa na Rede TV!

Milionária e especialista em finanças Nathalia Arcuri Crédito: Divulgação/RedeTV!

A jornalista Nathalia Arcuri, 36, especialista em finanças e fundadora da Me Poupe!, maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo, fechou contrato com a Rede TV! com salário de R$1. Ela vai comandar na emissora o seu próprio programa, o "Me Poupe! Show", um talk show com temática na educação financeira. A data da estreia ainda não foi informada pela emissora.

"Eu não trabalho por dinheiro há 3 anos, quando alcancei a minha independência financeira. Estamos vivendo um momento em que todos precisamos fazer o que está ao nosso alcance para colaborar com os brasileiros que perderam empregos e a renda durante a pandemia. O programa terá cotas de patrocínio e, quando forem vendidas, ficarei com uma parte do sucesso", afirma.

Com o novo programa, Nathalia tenta repetir o sucesso do reality show Me Poupe, Dívidas Nunca Mais!, exibido pela Band, em 2019, e que foi um sucesso comercial, com 100% das cotas vendidas. "O principal desafio será aproximar o público da TV de um tema que ainda é restrito a uma pequena parcela da população. O Me Poupe! Show vem para democratizar ainda mais a educação financeira no Brasil", diz a criadora do programa.

DA INTERNET PARA A TV ABERTA

Nathalia Arcuri começou o portal Me Poupe!, no YouTube, em 2015, quando percebeu que poderia ajudar muita gente se conseguisse traduzir o difícil linguajar do mercado financeiro. E deu certo. Com vídeos didáticos e dicas práticas, ela se tornou referência no assunto. "Quando a ouvi dizendo que ela começou esse trabalho por saber que 70% das mulheres que sofrem violência doméstica não conseguem sair dessa situação por não ter independência financeira, quisemos abraçar essa causa", afirma Juliana Algañaraz, CEO da Endemol Shine Brasil.

Na internet, o Me Poupe! é o maior canal de finanças do mundo do YouTube, com 5,8 milhões de inscritos. A jornalista também já lançou o livro "Me Poupe! 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso". Ela atinge mais de 21 milhões de pessoas todos os meses com conteúdos nas plataformas sociais, programa de rádio, podcast, site e cursos de finanças. Ela também foi eleita a mulher mais influente da internet pelo Instituto Ipsos.