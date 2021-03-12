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Televisão

Com salário de R$ 1, Nathalia Arcuri comanda programa na Rede TV!

Jornalista tem o maior canal de finanças do mundo no YouTube

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:23
Milionária e especialista em finanças Nathalia Arcuri
Milionária e especialista em finanças Nathalia Arcuri Crédito: Divulgação/RedeTV!
A jornalista Nathalia Arcuri, 36, especialista em finanças e fundadora da Me Poupe!, maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo, fechou contrato com a Rede TV! com salário de R$1. Ela vai comandar na emissora o seu próprio programa, o "Me Poupe! Show", um talk show com temática na educação financeira. A data da estreia ainda não foi informada pela emissora.
"Eu não trabalho por dinheiro há 3 anos, quando alcancei a minha independência financeira. Estamos vivendo um momento em que todos precisamos fazer o que está ao nosso alcance para colaborar com os brasileiros que perderam empregos e a renda durante a pandemia. O programa terá cotas de patrocínio e, quando forem vendidas, ficarei com uma parte do sucesso", afirma.
Com o novo programa, Nathalia tenta repetir o sucesso do reality show Me Poupe, Dívidas Nunca Mais!, exibido pela Band, em 2019, e que foi um sucesso comercial, com 100% das cotas vendidas. "O principal desafio será aproximar o público da TV de um tema que ainda é restrito a uma pequena parcela da população. O Me Poupe! Show vem para democratizar ainda mais a educação financeira no Brasil", diz a criadora do programa.

DA INTERNET PARA A TV ABERTA

Nathalia Arcuri começou o portal Me Poupe!, no YouTube, em 2015, quando percebeu que poderia ajudar muita gente se conseguisse traduzir o difícil linguajar do mercado financeiro. E deu certo. Com vídeos didáticos e dicas práticas, ela se tornou referência no assunto. "Quando a ouvi dizendo que ela começou esse trabalho por saber que 70% das mulheres que sofrem violência doméstica não conseguem sair dessa situação por não ter independência financeira, quisemos abraçar essa causa", afirma Juliana Algañaraz, CEO da Endemol Shine Brasil.
Na internet, o Me Poupe! é o maior canal de finanças do mundo do YouTube, com 5,8 milhões de inscritos. A jornalista também já lançou o livro "Me Poupe! 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso". Ela atinge mais de 21 milhões de pessoas todos os meses com conteúdos nas plataformas sociais, programa de rádio, podcast, site e cursos de finanças. Ela também foi eleita a mulher mais influente da internet pelo Instituto Ipsos.
No ano passado, a jornalista esteve durante uma semana em Davos, no Fórum Econômico Mundial, junto com uma comitiva de criadores de conteúdo sobre finanças. "Eles decidiram organizar uma comitiva de criadores para levar a Davos, com a ideia de que pudéssemos mostrar, para o maior número de pessoas, o que estava acontecendo lá. Foram convidados cinco criadores do mundo inteiro. Do Brasil, fui eu", diz.

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