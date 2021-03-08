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Televisão

Alexandre Pato cogita carreira como apresentador de TV

Atleta irá se mudar para os Estados Unidos com Rebeca Abravanel, sua esposa

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2021 às 17:11
Alexandre Pato em treino do São Paulo
Alexandre Pato em treino do São Paulo Crédito: Erico Leonan / saopaulofc.net
O jogador de futebol Alexandre Pato, 31, revelou que cogita trabalhar na televisão ao responder perguntas de seus seguidores no Instagram. Um internauta perguntou se ele tem vontade de virar apresentador de televisão, e ele respondeu: "Quem sabe... Daqui a uns cinco anos, pode ser", em seus Stories.
Casado desde junho de 2019 com Rebeca Abravanel, 40, filha de Silvio Santos, 90, o atleta é recém-contratado pelo Orlando City, time dos Estados Unidos. Ele estava sem contrato desde agosto do ano passado, quando deixou o São Paulo, time que já havia defendido anteriormente nos anos de 2014 e 2015.

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Abravanel irá deixar o Brasil e acompanhar o marido nos Estados Unidos, e a apresentadora do Roda a Roda (SBT) já avisou a família que irá morar em Orlando, na Flórida. Ela também já havia comemorado a contratação do marido. "Voe alto, meu amor. Sou muito orgulhosa de você", afirmou.
Além das perguntas sobre uma possível carreira na TV quando se aposentar dos gramados, Pato também respondeu sobre seu relacionamento. Um seguidor questionou como ele e Abravanel se conheceram e o atleta respondeu: "Simplesmente, ela foi se esconder da chuva e entrou no restaurante em que eu estava".
"Aí já viu né?" disse em tom de brincadeira. "Depois, fui pedir açúcar na casa dela", finalizou. Recentemente Silvio Santos foi vacinado e o casal celebrou. "Que demais!" respondeu Pato à publicação de Rebeca, que como legenda escreveu: "Vacinado! Agradecendo muito a Deus por esse momento!".

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