Aniversário da CBN Vitória: acompanhe programa especial Fim de Expediente no ES

Para encerrar com chave de ouro a sexta-feira festiva da CBN Vitória, o programa Fim de Expediente acontece diretamente do auditório da Rede Gazeta, em Vitória. Das 18h30 às 20h, o trio Dan Stulbach, Zé Godoy e Teco Medina recebe o âncora do Jornal da CBN Mílton Jung e o comentarista de Gastronomia do CBN Sabores Rusty Marcellini. A edição especial celebra 30 anos da rádio capixaba e 20 anos do tradicional programa nacional.
A comemoração dos 30 anos da rádio que toca notícias começou cedo, com a exibição do Jornal da CBN, diretamente dos estúdios da CBN Vitória. Das 6h às 10h, Mílton Jung comandou, ao vivo, as principais notícias do Brasil e do mundo pelos microfones da 92,5FM. Às 10h, a programação local seguiu com apresentação de Fernanda Queiroz até o meio-dia.