Ao vivo

Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES

Jornal da CBN, das 6h às 10h desta sexta-feira (24), será exibido diretamente dos estúdios capixabas

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 05:55

A Gazeta

A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2026 às 05:55

Esta sexta-feira (24) será especial para a CBN Vitória. Desde cedo, os ouvintes poderão acompanhar de "perto" uma programação especial da rádio que toca notícia. O programa Jornal da CBN, no ar das 6h às 10h, contará com a presença do âncora Mílton Jung diretamente dos estúdios capixabas. A ação faz parte das comemorações pelos 30 anos da CBN Vitória, celebrados no próximo dia 30 de abril.


Ao longo do dia, a comemoração continua. Às 10h, o programa local será apresentado por Fernanda Queiroz. Já a partir das 18h30, o Fim de Expediente também será transmitido de Vitória, com Dan Stulbach, Zé Godoy e Teco Medina. O trio recebe Mílton Jung e Rusty Marcellini no auditório da Rede Gazeta.


Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!


