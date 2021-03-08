Televisão

Jojo Todynho ganha talk show no Multishow a partir de abril

Atração terá 'a cara dela' e oito episódios

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:08

Agência FolhaPress

A cantora Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho, 24, ganhará a partir de abril um talk show no Multishow. Segundo a emissora, ainda sem revelar muitos detalhes, o programa terá 'a cara dela'. Cenário, trilha sonora, figurinos e linguagem farão referências à sua personalidade, gostos e carreira.
Ao todo, serão oito episódios na TV e conteúdos extras com influenciadores digitais para os canais da emissora na internet.
"A Jojo é muito popular, querida, irreverente e engraçada. Tem afinidade com o Multishow. Ficamos sempre animados em colocar no ar e oferecer aos nossos parceiros projetos que transmitam verdade para o público. É maravilhosa essa parceria", adianta Tatiana Costa, diretora do Multishow.
Nas redes sociais, Jojo, que recentemente venceu o reality A Fazenda 12 (Record), comemorou a nova oportunidade. "Apresentadora", publicou ao postar foto em que aparece no estúdio e com o microfone dentro da blusa.

Empresário de Jojo, Danilo Faro fala sobre a importância de estrear um talk show com a artista no Multishow: "A palavra que define esse momento é emoção por emplacarmos um projeto tão importante e significativo como esse na TV. Uma mulher preta, fora dos padrões, periférica atrás da bancada de um talk show, em horário nobre, em um dos canais mais importantes da TV brasileira", celebrou.
Para ele, ter Jojo na TV é um exemplo. "Quantas outras Jojos nesse Brasil poderão se inspirar em sua história e entender que sim, elas podem ser o que e quem elas quiserem. Que conseguem alcançar seus sonhos e objetivos. É sobre isso que queremos falar", reforçou.

