BBB 21: Ludmilla e Jojo Todynho defendem Lucas e criticam Karol Conká

Ator Lucas Penteado no BBB 21 Crédito: Reprodução/Gshow

Apesar de serem companheiras na música, as cantoras Ludmilla e Karol Conká não deverão ter uma relação próxima quando o BBB 21 acabar. Ludmilla se diz pronta a tirar a sister da casa custe o que custar.

Pelas redes sociais, ela chamou seu público e o incentivou a fazer um mutirão para quando Conká estiver no Paredão. O motivo: não gostou da forma como a participante tem falado com Lucas Penteado.

"A Karol Conká teve a audácia de perguntar onde estava Deus o amigo do Lucas? Mano, quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um mutirão pra ela sair, quem topa?", publicou.

Quem também está na bronca com Conká é Jojo Todynho, a vencedora de A Fazenda 12. "Acabei de ver um vídeo no qual o Lucas fala de Deus e a Karol questiona ele desdenhando do poder sobrenatural. 'Cadê ele?'. Deus é amor, mas é fogo consumidor", disse Jojo. "Toda minha admiração que eu tinha por você, Karol, acabou. Deixando de te seguir. Lacre menos", comentou a funkeira no Instagram.

O sábado (30) começou com clima de reflexão dentro do Big Brother Brasil 21. Os competidores fizeram uma análise das brigas que movimentaram a madrugada, durante a festa Herança Africana, e criticaram bastante o ator Lucas Penteado, que se tornou o protagonista de maior parte da confusão.

No quarto do líder, o humorista Nego Di, até então amigo próximo de Lucas, afirmou estar decepcionado e chegou a questionar a amizade dos dois: "Não sei se o que vivi com o cara foi real ou não", afirmou em conversa com Projota, João Luiz e Karol Conká, que concordaram com o atual líder do reality.

Projota também conversou com Juliette, Arthur e Gilberto, que estavam na parte externa da casa, e afirmou que Lucas o colocou em uma situação difícil, revelando ainda as intenções do ator que teria proposto um pacto entre os competidores pretos para eliminar os brancos.

Em reação às confusões protagonizadas por Lucas Penteado, 24, na festa Herança Africana, do BBB (Globo), a empresa Vpress, que prestava assessoria ao ator, decidiu encerrar os serviços firmados com o confinado, rompendo o contrato estabelecido.

"Diante das polêmicas envolvendo o nome do ator e participante do Big Brother Brasil Lucas Penteado, a Vpress Comunicação vem a público comunicar que não está mais à frente da assessoria de imprensa do mesmo. Entendemos que a pressão do confinamento tenha desestabilizado psicologicamente o ator e suas atitudes dentro da casa não condizem com o que acreditamos. No mais, esperamos que o participante tenha todo apoio necessário e desejamos boa sorte ao mesmo", declarou a empresa em comunicado.