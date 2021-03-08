Estreias na TV, cinema e streaming marcam o Dia Internacional da Mulher

A série feminina "Filhas de Eva" estreia nesta segunda (8) na Globoplay Crédito: Globo/Estevam Avellar

Criado a partir de um movimento feminista nova-iorquino de 1909 - que lutava pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino, entre outras conquistas sociais -, o Dia Internacional da Mulher é comemorado nesta segunda-feira (8) com uma programação para lá de especial nos cinemas, televisão e nos serviços de streaming.

Gravada há mais de dois anos - bem antes da pandemia da Covid-19 - a série feminista e feminina "Filhas de Eva", entra em cartaz na Globoplay a partir desta segunda. Inspirada em sucessos recentes da TV americana, como "Big Little Lies" e "This Is Us", a atração nacional faz um retrato intimista do cotidiano de três mulheres, Stella (Renata Sorrah), Lívia (Giovanna Antonelli) e Cléo (Vanessa Giácomo), em suas buscas de autoconhecimento e autoafirmação, tentando fugir de padrões que, de alguma forma, foram impostos a elas. Um tema profundo e delicado, propício para ser debatido atualmente.

A história remete a dramas existencialistas clássicos, típicos de autoras como Andrea Arnold ("Big Little Lies") e Jane Campion ("O Piano"). Durante a comemoração das bodas de 50 anos de casamento entre Stella e seu marido, Ademar (Cacá Amaral), a mãe de Lívia percebe que não quer mais continuar presa ao matrimônio, e decide pedir o divórcio para seguir, finalmente, ao encontro de seus sonhos. Inevitavelmente, a atitude fará com que sua filha repense a relação com o marido e com a própria família.

Em meio à crise familiar, também conhecemos os dilemas de Lívia, que sofre por não ter o controle da vida afetiva que idealizou, e Cléo, que, com sua baixa autoestima, precisa garantir teto e sobrevivência antes de pensar em qualquer realização pessoal.

Em entrevista publicada pelo GShow, Martha Mendonça, uma das autoras de "Filhas de Eva", resume a ciranda emocional em poucas palavras. "A série traz um relato dos rompimentos dos padrões de cada uma das personagens, a busca pela felicidade, pela liberdade e principalmente da solidariedade entre as mulheres, que é a sororidade. Gradualmente, elas vão se entendendo, e entendendo que precisam se ajudar, mesmo pensando de forma diferente”, acredita.

REALIDADE

A Rede Globo também preparou um especial para o Dia Internacional da Mulher. Nesta segunda, logo após o "BBB 21", será exibido "Falas Femininas", atração que destaca trajetórias inspiradoras da mulher brasileira, provocando um debate sobre dilemas femininos da atualidade.

"Falas Femininas" vai ao ar nesta segunda (8) pela Rede Globo, logo após o "BBB 21" Crédito: Rede Globo

Em formato documental, a atração acompanha o dia a dia de cinco mulheres que representam o país em sua diversidade cultural, social, racial e religiosa.

Do Rio de Janeiro, vem a rapper e estudante universitária Carol Dall Farra; a auxiliar de enfermagem Cristiane Sueli de Oliveira e a diarista Sebastiana do Santos Oliveira, a Tina, moram em São Paulo; a ambulante Gleice Araújo Silva, conhecida como Ruana, é de Salvador; e, em São Raimundo Nonato, no Piauí, o "Falas Femininas" encontra Maria Sebastiana Torres da Silva. O especial promove um encontro entre elas nos estúdios de São Paulo, em um bate-papo mediado pela atriz Fabiana Karla.

PRINCESA

Nos cinemas do Espírito Santo, estreia a aventura “Raya e o Último Dragão”, novo projeto da Disney que pretende fazer da protagonista sua nova (e destemida) heroína, ou seria princesa desbravadora?

A animação apresenta pitadas de esoterismo e promete aventura e mitologia sino-vietnamita na medida certa. A crítica americana adorou, dizendo tratar-se de um épico vibrante de ação e fantasia com uma mulher que se sente legitimamente revolucionária.

A mais nova princesa da Disney, Raya: feminismo desbravador Crédito: Divulgação/ Walt Disney Studios

Ah, sim: como Moana e Elsa, Raya é uma princesa moderna, empoderada e batalhadora. Portanto, não espere ver príncipes encantados salvando mocinhas indefesas, mas sim mulheres modernas que lutam pelos seus objetivos.

A trama do filme dirigido por Don Hall e Carlos López Estrada se passa em um mundo de fantasia chamado Kumandra, onde humanos e dragões viviam juntos em harmonia até que uma força maligna obrigou os seres mitológicos se sacrificaram para salvar a humanidade. Cerca de 500 anos depois, Raya, uma guerreira independente, precisa encontrar o último dragão e acabar para sempre com as tais criaturas do mal que quase destruíram o planeta anteriormente.

"VIVA MÉXICO!"

Ícone da cultura pop, e um dos símbolos da expressão artística mexicana para o mundo, Frida Kahlo receberá uma homenagem do canal National Geographic no Dia Internacional da Mulher, com a estreia do documentário "Frida. Viva la Vida", nesta segunda-feira, a partir das 17h10.

Dirigido por Giovanni Troilo, a produção é uma jornada reveladora em busca de Frida pelo coração do México, com entrevistas exclusivas, documentos da época e um apanhado geral de suas obras, incluindo os autorretratos mais famosos e polêmicos - que incluem o que ela está com o marido Diego Rivera, "Las dos Fridas" (1939), "La columna rota" (1944) e "El venado herido" (1946).

A genialidade de Frida Kahlo será retratada em "Frida. Viva la Vida" Crédito: National Geographic

No documentário, Frida usa sua arte para contar uma história de intensidades, seja com dor física, abortos espontâneos, a tragédia de amor e a traição com Diego Rivera e seu compromisso político-social com a população menos favorecida de seu país.

"Frida. Viva la Vida" também exibe fotografias, roupas e outros objetos pessoais da artista, que são mantidos no Museu Frida Kahlo e normalmente não são exibidos para o público. O doc conta com apresentação da talentosa cineasta Asia Argento.

FILMES E MAIS FILMES

A televisão aproveitou a data para exibir filmes que contam com mulheres como destaque. O STAR Life!, por exemplo, lançou o especial "Mulheres no Cinema", reunindo produções com grandes protagonistas femininas.

As exibições seguem até 12 de março. Na segunda (8) e terça (9), a partir das 18h45, a emissora transmite dois dos longas-metragens mais elogiados da programação: "Jogada Certa" (2010), um dos títulos preferidos dos fãs de Queen Latifah, e "Professor Marston e as Mulheres-Maravilhas" (2017), que mostra o polêmico triângulo amoroso entre Wiliam Marston (Luke Evans), inventor de Harvard e criador da personagem Mulher-Maravilha, Elizabeth Marston (Rebecca Hall), psicóloga e inventora, e Olive Byrne (Bella Heathcote), uma ex-aluna que virou acadêmica. Essa relação e os ideais feministas das duas mulheres foram essenciais para a criação da heroína da DC Comics.

Cena do filme "Mulher-Maravilha 1984" Crédito: Warner Bros/Divulgação