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Cultura Digital

Projeto TendaLab seleciona artistas para compor festival até 12 de março

Evento, que terá transmissão gratuita pelo YouTube, acontece entre os dias 26 e 28 de março com shows, mostras de cinema e vídeo, lançamento de revista eletrônica e exposições virtuais de fotografia

Publicado em 04 de Março de 2021 às 13:00

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

04 mar 2021 às 13:00
As apresentações do projeto TendaLab acontecem de 26 a 28 de março, em formato online, no Canal de Youtube do evento
As apresentações do projeto TendaLab acontecem de 26 a 28 de março, em formato online, no Canal de Youtube do evento Crédito: Suvan Chowdhury/Pexels
Em tempos de pandemia da Covid-19, com o mercado praticamente paralisado há um ano, artistas capixabas encontraram em iniciativas digitais a oportunidade de continuar trabalhando. Uma delas, a TendaLab, está com inscrições abertas até 12 de março, com chamamentos voltados para as áreas de música e redação. 
Mas, espera: o que seria TendaLab? Realizado pela Galpão Produções (que produz o Festival de Cinema de Vitória) a iniciativa é uma mostra digital que tem como lema a criatividade, formação e sustentabilidade. O objetivo é estimular a produção cultural através da música, literatura, novas tecnologias, cinema e fotografia. 
O festival acontece entre os dias 26 e 28 de março, com transmissões gratuitas no Canal de Youtube. No cardápio, shows, lançamento da Revista Tenda e a formação de um laboratório criativo de fotografia. 
A mostra também contará com exibições de videoclipes e exposição digital de fotografias. A programação deve ser divulgada durante o mês de março.

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Em relação aos chamamentos culturais, o relacionado a atrações musicais prevê a seleção de três bandas e artistas com até quatro componentes, com shows de até 40 minutos. 
Por sua vez, o edital de artigos para compor a Revista Tenda escolherá cinco textos, de até 2.100 caracteres (com espaços) em formato livre, abrangendo temas relacionados à arte e a cultura no Espírito Santo. No final do texto, confira como acessar a ficha de inscrição e as regras de participação. Dúvidas e informações serão atendidas pelo WhatsApp (27) 992 980 056.
Uma das criadoras da iniciativa, a produtora cultural Lucia Caus afirma que a TendaLab é uma oportunidade de fomentar as cadeias produtivas da cultura por meio Lei Aldir Blanc no Espírito Santo. O projeto foi um dos contemplados pelo auxílio emergencial lançado pelo Governo Federal para atender à classe artística durante a crise sanitária da Covid-19.  
"A Música estará presente tanto nas apresentações como em uma retrospectiva composta por videoclipes. Também abriremos espaço para a formação, com dois laboratórios criativos, um na área da tecnologia e outro da fotografia. Além disso, o lançamento da Revista Tenda, que terá artigos selecionados através de chamamento público, é uma oportunidade de pensar o fazer cultural capixaba", complementa. 

SELEÇÃO DE SHOWS MUSICAIS

  • Os artistas precisam morar no Espírito Santo; 
  • A banda deve fornecer de 1 (uma) a 3 (três) fotos de divulgação, release da banda/artista, sinopse do show (contendo lista de músicas que serão apresentadas, os componentes do show e rider), além de link para conhecer o trabalho do proponente para avaliação.
  • Cada show receberá o cachê de R$3.000,00 (três mil reais) pela apresentação a serem pagos em até 3 dias após a gravação do show. Todas as contratações serão via CNPJ, do próprio proponente ou CNPJ indicado. Em ambos os casos com emissão de nota fiscal e descritivo próprio. Serão aceitos CNPJ MEI – Micro Empreendedor Individual.
  • Os selecionados gravarão o vídeo da apresentação de até 40 minutos na cidade de Vitória em horários determinados pela Organização no período de 14 às 20 horas, do dia 17 de março de 2021. A logística para a chegada na gravação no Estúdio fica a cargo do Artista/Banda selecionada.
  • O estúdio de gravação é de responsabilidade da produção do TendaLab.
  • A ficha de inscrição pode ser retirada pela internet.

SELEÇÃO DE ARTIGOS PARA A REVISTA TENDA

  • O projeto disponibilizará a Revista Tenda por tempo indeterminado em suas redes e site.
  • Para a inscrição, deve ser apresentado o artigo pronto e uma minibio do autor (de até 750 caracteres com espaços).
  • Os autores selecionados receberão R$300,00 (trezentos reais) em formato de prêmio, com recibo simples.
  • A ficha de inscrição pode ser retirada pela internet.

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