Com cachê de R$ 1 mil, Festival Rota Instrumental seleciona músicos do ES

Imagem da edição de 2017 do Festival Rota Instrumental Crédito: Filmes Fritos/Caju Produções/Divulgação

Atenção, músicos capixabas. O Festival Rota Instrumental seleciona interessados em participar da edição "Outras Rotas", que acontece de 25 a 27 de março. Serão selecionados 10 projetos para compor a programação, que receberão cachê de R$ 1 mil, cada.

A apresentação que tiver a maior audiência de público na plataforma do Instagram recebe ainda uma premiação especial: uma bolsa de aquisição em equipamento musical. Para participar, o artista deve ter pelo menos 18 anos e realizar trabalhos de música instrumental, comprovado em vídeo que deve ser enviado junto à ficha de inscrição neste link.

As apresentações serão realizadas obrigatoriamente no Instagram dos selecionados e terão entre 20 e 60 minutos de duração. Elas podem ser individuais ou em grupo e devem ser compostas obrigatoriamente por um repertório autoral.

As propostas serão selecionadas seguindo a ordem de prioridade, de acordo com o município de origem dos proponentes. Linhares, Colatina e Baixo Guandu estão na primeira linha. Alto Rio Novo, Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Vila Valério, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Rio Bananal e Sooretama seguem na lista de prioridades. Os demais municípios capixabas aparecem na terceira linha de predileção de escolha para o festival.

De acordo com a diretora de produções da Caju Produções, Tania Silva, a edição Outras Rotas é uma oportunidade de visibilizar diferentes artistas, fora do eixo da Grande Vitória, além de oferecer um incentivo num momento de pandemia, em que o setor cultural ficou impossibilitado de realizar suas atividades.

"O Rota Instrumental abre oportunidade para que artistas possam apresentar suas composições instrumentais para o público, principalmente no meio da pandemia, em que os eventos estão suspensos. É uma chance ainda do público conhecer e valorizar os músicos locais, que estão fora da região metropolitana", conta a diretora.

ROTA INSTRUMENTAL

O Festival Rota Instrumental surgiu em 2017 com o oferecimento oficinas e concertos musicais gratuitos ao público em cidades capixabas que preservam patrimônios históricos, como Viana e Domingos Martins, foco da primeira edição do evento. O projeto musical visa ao incentivo do turismo cultural na Rota Imperial São Pedro D'Alcântara, reproduzindo caminhos entre Vitória (ES) e Ouro Preto (MG), abertos no início do século XIX.

Nesta segunda edição, o Festival percorre um caminho alternativo à Rota Imperial São Pedro D'Alcântara, que liga Vitória à Outro Preto (MG). A edição "Outras Rotas" explora as margens do Rio Doce, abarcando cidades como Linhares, Colatina e Baixo Guandu, um caminho alternativo até a cidade de Ouro Preto. O Festival ocorre em formato virtual de 25 a 27 de março.

O Rota Instrumental – Outras Rotas é uma realização da Caju Produções com recursos federais da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult).

*Com informações do site oficial do festival

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