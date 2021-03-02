Festival Voadora seleciona 12 projetos, traçando um panorama da música capixaba

Afronta MC é um dos 12 nomes capixabas selecionados para o Festival Voadora 2021 Crédito: Bella Nogueira

Festival Voadora, que acontece em formato virtual - com transmissão no canal do Traçar um panorama do cenário da música capixaba, tendo como mantra a diversidade. Essa é a aposta da sexta edição doque acontece em formato virtual - com transmissão no canal do YouTube do evento -, entre os dias 22 e 24 de abril.

Nesta terça-feira (2), a comissão organizadora divulgou as 12 atrações selecionadas. Foram escolhidos, entre um total de 186 projetos autorais inscritos, shows de Bella Nogueira, André Prando, Not So Bad, Dan Abranches, Duarte, Roberta de Razão, Alinne Garruth, Luri, Afronta MC, Joabe Reis, Gabriel Ruy e Chorou Bebel.

O evento será realizado no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, com programação a ser definida nas próximas semanas.

Para você ir entrando em clima de festival, a organização selecionou uma playlist no Spotify com faixas dos 12 selecionados. É só apertar o play e curtir!

RECORTE

De acordo com Daniel Morelo, um dos idealizadores do encontro, os internautas poderão acompanhar um recorte atualizadíssimo da cena musical do ES. Com olhar vanguardista, a curadoria focou na temática diversidade.

"Os curadores buscaram mesclar grupos e gerações artísticas diferentes, comprovando as facetas culturais que a música capixaba apresenta e mostrando para o público nacional um recorte vivo dos artistas e as novas vozes que estão surgindo no cenário capixaba”, acredita Morelo.

Uma das selecionadas do Festival Voadora, a rapper Afronta MC comemorou a classificação para o festival: “Sem vocês (público) me dando força, Afronta não seria possível. Logo, logo mais um show. Vamos pra cima”, afirmou a artista, que se orgulha da forma como se apresenta hoje, lutando através de sua música por mais liberdade.

Queridinho na cena cultural capixaba, Dan Abranches é um dos 12 nomes selecionados para o evento Crédito: Dan Abranches

A presença de Dan Abranches, um dos principais protagonistas na representatividade LGBTQIA+ no cenário capixaba, confirma o caráter diverso dos espetáculos. Dan, inclusive, já participou de programas como o “The Voice Brasil” e transita tanto pelas canções em inglês quanto pelas faixas em português, fruto de seu último álbum.

É impossível não destacar a seleção do multi-instrumentista e compositor Gabriel Ruy, baterista que já atuou com Toninho Horta, Geraldo Azevedo e Silva. Ruy deve apresentar seu trabalho instrumental ainda pouco difundido por aqui, com uma banda repleta de nomes consagrados, como o pianista Pedro de Alcântara.

Um dos artistas mais conhecidos dessa edição do festival, André Prando, que conta com dois discos lançados, é um dos principais nomes da atual cena capixaba. Trazendo as músicas do seu último EP, “Calma Canções do Apocalipse”, e seus conhecidos hits, Prando já se apresentou em festivais como Rock’n Rio, Psicodália e DoSol.

(Com informações da organização do festival)

6º Festival Voadora