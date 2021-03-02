Última semana do Festival de Verão sem Aglomeração; veja programação

Filipe Fantin se apresenta nesta terça-feira (2) Crédito: Assessoria

Facebook e A chegada de março é anúncio que o verão está chegando ao fim. Junto com ele, vai terminando a programação do Festival de Verão Sem Aglomeração, organizado pela TVE, em parceria com a Secretaria da Cultura (Secult). Até sábado (6), mais cinco artistas se apresentam diariamente, às 20h, tanto no canal de televisão quanto nas redes sociais ( YouTube Instagram ) da emissora.

Filipe Fantin, apelidado pelos fãs de “Safadin” por conta da comparação com o cantor Wesley Safadão, apresenta os sucessos que marcam seus 11 anos de carreira nesta terça-feira (2). Na quarta, o sertanejo toma conta com Roberto Santos, que passeia pelos clássicos do gênero que marcaram época até os sucessos mais atuais.

A quinta-feira (04) será marcada por “Passagens e canções”, do projeto Aurona Gordon. Na apresentação, os arranjos são valorizados por alguns conteúdos audiovisuais que identificam os compositores e os momentos importantes da música no período da contracultura capixaba dos anos 1960/70.

Na sexta-feira (05), o músico e produtor musical Vinicius Gigante apresenta “Any colour you like: Gigante live home”, gravado e mixado de forma independente na casa do artista, com ritmos, como blues, reggae, rock progressivo, jazz e experimentações sonoras.

No sábado (06), Leandro Netto@ leva diversão e boa música para quem está em casa. O DJ tem raízes no funk e no eletrônico. Ele promete levantar todo mundo do sofá.

O PROJETO

Iniciado em 12 de janeiro de 2021, o projeto contou com a exibição de shows e clipes musicais de artistas, em sua maioria capixabas. A iniciativa é valorizar o que é produzido no Espírito Santo, mas uma parceria com a TVE Bahia também trouxe apresentações de artistas renomados.

Daniela Mercury, Geraldo Azevedo, Armandinho, Olodum, Nara Couto e vários outros, apresentaram-se na tela da TVE para os capixabas.

De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, a programação do Festival promoveu muito do que está sendo produzido em termos musicais no Estado e nacionalmente reverberando, assim, todo um acesso à cultura e arte ao mesmo tempo em que incentiva as pessoas a permanecerem em casa.

*Com informações da Secult

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