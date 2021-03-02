Última semana do Festival de Verão sem Aglomeração; veja programação

A chegada de março é anúncio que o verão está chegando ao fim. Junto com ele, vai terminando a programação do Festival de Verão Sem Aglomeração, organizado pela TVE, em parceria com a Secretaria da Cultura (Secult). Até sábado (6), mais cinco artistas se apresentam diariamente, às 20h, tanto no canal de televisão quanto nas redes sociais (YouTube, Facebook e Instagram) da emissora.
Filipe Fantin, apelidado pelos fãs de “Safadin” por conta da comparação com o cantor Wesley Safadão, apresenta os sucessos que marcam seus 11 anos de carreira nesta terça-feira (2). Na quarta, o sertanejo toma conta com Roberto Santos, que passeia pelos clássicos do gênero que marcaram época até os sucessos mais atuais.
A quinta-feira (04) será marcada por “Passagens e canções”, do projeto Aurona Gordon. Na apresentação, os arranjos são valorizados por alguns conteúdos audiovisuais que identificam os compositores e os momentos importantes da música no período da contracultura capixaba dos anos 1960/70.
Na sexta-feira (05), o músico e produtor musical Vinicius Gigante apresenta “Any colour you like: Gigante live home”, gravado e mixado de forma independente na casa do artista, com ritmos, como blues, reggae, rock progressivo, jazz e experimentações sonoras.
No sábado (06), Leandro Netto@ leva diversão e boa música para quem está em casa. O DJ tem raízes no funk e no eletrônico. Ele promete levantar todo mundo do sofá.
O PROJETO
Iniciado em 12 de janeiro de 2021, o projeto contou com a exibição de shows e clipes musicais de artistas, em sua maioria capixabas. A iniciativa é valorizar o que é produzido no Espírito Santo, mas uma parceria com a TVE Bahia também trouxe apresentações de artistas renomados.
Daniela Mercury, Geraldo Azevedo, Armandinho, Olodum, Nara Couto e vários outros, apresentaram-se na tela da TVE para os capixabas.
De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, a programação do Festival promoveu muito do que está sendo produzido em termos musicais no Estado e nacionalmente reverberando, assim, todo um acesso à cultura e arte ao mesmo tempo em que incentiva as pessoas a permanecerem em casa.
*Com informações da Secult
SERVIÇO
- FESTIVAL DE VERÃO SEM AGLOMERAÇÃO
- Onde: na TVE e nas redes sociais da emissora (YouTube, Facebook e Instagram), a partir das 20h
- Programação da última semana:
- Terça-feira (02) - Filipe Fantin
- Quarta-feira (03) - Roberto Santos
- Quinta-feira (04) - Aurona Gordon
- Sexta-feira (05) - Vinicius Gigante
- Sábado (06) - Leandro Netto