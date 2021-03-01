Mulheres comandam a cena no festival virtual "As Oito de Março"

Cena do espetáculo "Ainda bem que não tivemos filhos”, da amazonense Lu Maya Crédito: Larissa Martins

"As Oito de Março", que acontece até o dia 8, com transmissão gratuita pelo canal do evento no Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado na segunda-feira (8). Temas elementares do universo feminino moderno, como negritude, maternidade, conflitos amorosos, sexualidade, isolamento social e existencialismo. Esses e outros assuntos estão entre os epicentros narrativos da mostra virtual de teatroque acontece até o dia 8, com transmissão gratuita pelo canal do evento no YouTube . A programação também serve para relembrar o, a ser comemorado na segunda-feira (8).

“Minha produção sempre esteve voltada para questões de gênero e da condição da mulher", defende Aidê Malanquini, atriz e dramaturga capixaba que atua como curadora e produtora do evento.

"A partir dessa vivência feminina, surgiu o projeto ‘As Oito de Março’, com o intuito de divulgar os espetáculos de diretoras brasileiras e refletir sobre quem são essas mulheres e quais são seus olhares e pesquisas dentro do teatro”.

Cena do espetáculo "Tangerina", da capixaba Alexsandra Bertoli Crédito: Alexsandra Bertoli

O projeto, de acordo com Aidê, também pretende representar a diversidade do teatro brasileiro, especialmente por contar com a participação de realizadoras de todas as regiões do país.

Serão exibidos espetáculos dirigidos por mulheres dos estados do Amazonas, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Do ES, foram selecionadas as montagens "Tangerina”, de Alexsandra Bertoli, e “Pele”, de Rejane Arruda. Após cada apresentação, as diretoras participam de um debate na mesma plataforma.

“Ser mulher e artista hoje está longe de ser fácil, mas conquistamos muitos espaços. Mesmo sendo um projeto artístico, a mostra também assume um viés político, quando mulheres artistas buscam lutar por um lugar que também é nosso”, complementa.

MOSTRA DE TEATRO VIRTUAL "AS OITO DE MARÇO"

O QUE É: festival de teatro virtual, com apresentações de segunda (1) a 8 de março

festival de teatro virtual, com apresentações de segunda (1) a 8 de março ONDE ASSISTIR: gratuitamente, pelo canal "As Oito de Março" no YouTube

PROGRAMAÇÃO