Fiuk, Nick Jonas, Felipe Araújo e mais nos lançamentos da semana #65

A primeira semana de março chega com muito pagode, funk, axé para encher a sua playlist. Entre os destaques estão os lançamentos de Fiuk, enquanto está dentro do BBB; Nick Jonas, que lança uma música para anunciar o novo álbum; e Felipe Araújo, que traz um novo EP.
Nos singles, as novidades ficam por conta de artistas nacionais como Gaby Amarantos, que fez uma parceria com Jaloo; Jão, que inicia nova fase na carreira; e Malía, que investe no mundo dos videogames. Confira as novidades.
SINGLES
- "BABY ME ATENDE" - MATHEUS FERNANDES FEAT. DILSINHO
- Apostando em um sonoridade especial, com batidas eletrônicas e influências do forró e do piseiro, Matheus Fernandes convidou o pagode do amigo Dilsinho para o lançamento de “Baby Me Atende”. Esta é a primeira música do novo projeto audiovisual de Matheus Fernandes, gravado em Fortaleza, que vai contar com diversas faixas inéditas, autorais, regravações do cantor e outras participações especiais. Com quase 10 anos de estrada, o cearense Matheus Fernandes hoje é considerado uma das grandes apostas do forró, sendo que tudo teve início como compositor para artistas como Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Xand Avião, Inimigos da HP, Humberto & Ronaldo, Cristiano Araújo, entre outros.
- "F*F*M*" - FILIPE RET
- O rapper apresenta o primeiro single de seu novo álbum, intitulado ‘Imaterial’, com lançamento marcado para março pela Som Livre. A faixa de trabalho reforça a identidade do artista no trap. Confira o clipe.
- "CORINGA" - JÃO
- Apresentada no último dia 24, “Coringa” marca o início de um novo momento na carreira de Jão. A canção estreou no Top 10 da Apple Music, e no Top 25 do Spotify e do Deezer. "É um projeto que estou muito feliz de poder lançar. Faz parte de um momento especial da minha vida, no qual consegui explorar novos caminhos de composição e produção. Passei esses últimos meses encontrando esse lugar e estou bastante satisfeito e ansioso para mostrar pra todo mundo”, completa o artista. Confira o clipe.
- "RUN" - MALÍA
- Depois da capixaba Morenna, quem aposta no mundo dos games para se inspirar nas canções é Malía. A cantora apresenta "Run", que chega com clipe feito em parceria com a GameXP, maior evento gamer da América Latina e responsável pela liga. A premiere de “Run” aconteceu no evento virtual da final de fase da GRRRLS League, primeira liga feminina do Brasil e a maior do mundo de CS:GO. A canção fala sobre resiliência e a superação das mulheres dentro e fora das telas. Vale lembrar que o single foi feito especialmente para a liga. Confira o clipe.
- "A CADA BEIJO" - MARVVILA
- A cantora Marvvila lança o seu segundo pagode, “A Cada Beijo”. Assim como “Dizendo por Dizer” - seu single de estreia -, a música “A Cada Beijo” também foi composta por Brunno Gabryel (o cantor BG) e Rodrigo Oliveira. A crônica narra a história de uma pessoa que quer ir além de só uma amizade: “A cada beijo no meu rosto / Eu já sinto o gosto do que eu nunca provei / Quando você chega perto, eu me desconserto / De um jeito que eu nem sei”. Confira o clipe com participação de músicos conhecidos no meio, como Nene Brown, no tantan, e o backing vocal Bruno Brito, que trabalha com o grupo Sorriso Maroto.
- "TÁ CALOR" - BANDA EVA, MARIANA RIOS E CARLINHOS BROWN
- Sem o carnaval em 2021, a Banda Eva resolve estender o clima de nostalgia em sua nova faixa. "Tá Calor" chega com participação de Mariana Rios e Carlinhos Brown e é marcada pela percussão. Confira o resultado abaixo.
- "TÔ PREOCUPADA (CALMA AMIGA)" - MC REBECCA E ANITTA
- MC Rebecca traz suas rimas ousadas e o funk 150 BPM numa música em parceria com Anitta. "Tô Preocupada (Calma Amiga)" conta a história de uma menina que fica preocupada com a amiga que só pensa em sexo. Este é o primeiro lançamento de Rebecca após fechar contrato com a Sony Music. O clipe é bastante colorido e reflete bem a letra. Confira
- "AGRADECE" - CLAUDIA LEITTE E NATIRUTS
- Claudia Leitte enaltece a positividade em sua nova música. Parceria com Natiruts, “Agradece” não precisa de grandes apresentações já que fala exatamente de tentar manter a paz e agradecer o que se tem para chegar até onde se quer. Confira.
- “TCHAU” - GABY AMARANTOS FEAT. JALOO
- Gaby Amarantos exalta o brega e a sofrência em seu novo single. “Tchau” chega com a parceria de Jaloo em uma letra que fala sobre uma relação tóxica. Confira o clipe.
- “SPACEMAN” - NICK JONAS
- Depois de voltar com a banda com seus irmãos em 2020, Nick Jonas inicia 2021 com um novo single solo. “Spaceman” fala sobre a sensação de se sentir sozinho e sem esperança diante dos problemas do mundo. A canção foi apresentada ao vivo no “Saturday Night Live”. Ela ainda dá nome ao disco que deve sair no próximo dia 12. Confira o lyric video de “Spaceman”.
- “AMOR DA MINHA VIDA” - FIUK
- Manu Gavassi fez escola e Fiuk segue na linha. Confinado no “BBB 21”, o cantor deixou músicas para serem divulgadas enquanto está na casa mais vigiada do Brasil. A primeira a ser lançada é “Amor da Minha Vida”, que é uma balada formada por boas declarações de amor. A música foi finalizada pouco antes dele entrar no confinamento e virá acompanhada de mais cinco que serão lançadas nas próximas semanas. Quem ajudou no projeto foi a família: a irmã Cleo e o pai Fábio Jr. Confira o trabalho.
ÁLBUNS E EPs
- "OUTROS 500" - FELIPE ARAÚJO
- Felipe Araújo apresenta seu primeiro EP de 2021. Batizado de "Outros 500", ele traz cinco faixas onde o sertanejo misturado à letras melosas garante muitos minutos de sofrência. “Você não vale” é a música de trabalho lançada há dois meses. Agora, ela divide a cena com “Mais um (part. de Matheus e Kauan)". Confira abaixo o lyric video da nova faixa de trabalho e o EP.
- "GIGANTE" - CHOJI
- Depois do seu sucesso com a música “Meu Lado da História”, que entrou na lista dos hits Mais Virais do Mundo do Spotify , o cantor Choji quer contar as suas conquistas em seu EP de estreia, chamado “Gigante”. Embalado pelo trap, a coletânea conta com cinco faixas que sofrem leves influências do eletrônico. Confira o clipe da música homônima e o EP.
- “UNGODLY HOUR (CHROME EDITION)” - CHLOE X HALLE
- A dupla apadrinhada por Beyoncé traz uma boa notícia para os fãs. O bem recebido “Ungodly Hour” ganhou uma versão especial com duas novas faixas. “Hazy” e “80/20” complementam o disco de 15 faixas. Aproveitando o lançamento, as irmãs Chloe e Halle lançam o clipe que dá nome ao disco. Confira o clipe e o disco.