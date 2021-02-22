Thiaguinho, Ludmilla e Kelly Rowland nos lançamentos da semana #64

Chegou a hora de atualizar a playlist com as novidades musicais. Pop, R&B, rock, sertanejo e axé estão entre os ritmos representados na lista desta semana. Alguns dos destaques estão por conta do lançamento de "Infinito", EP de Thiaguinho, e dos retornos de Kelly Rowland e do Green Day.
Na área de singles, a parceria entre Ludmilla, Major Lazer e ÀTTOXXÁ rendeu um clipe bastante divertido e o retorno de Conan Gray está inesquecível. Confira abaixo a lista do Divirta-se.
SINGLES
- "LUGAR AO SOL" - SANDY FEAT. LUCAS LIMA
- Produzida especialmente para o quadro “Especial Inspiração”, do programa Caldeirão do Huck (Rede Globo), a releitura da canção do Charlie Brown Jr. foi escolhida para homenagear Felipe Caetano, um jovem do Ceará que luta para combater o trabalho infantil. “Eu amo essa música há muitos anos. Então, encontrar uma outra roupagem foi muito natural, divertido e, ao mesmo tempo, desafiador. E como o arranjo acabou ficando mais introspectivo, além de lançar a canção em todas as plataformas de música, a gente experimentou pela primeira vez uma versão mixada em Dolby Atmos, um formato ainda não tão popular que permite uma imersão ainda maior por parte de quem ouve”, explica Lucas Lima, que produziu todos os arranjos e dirigiu o clipe, que foi produzido pelo casal.
- "STORY OF LOVE" - BON JOVI
- Bon Jovi disponibiliza o videoclipe de seu mais recente hit, “Story Of Love”. Fiel à letra, o vídeo traz um olhar profundamente pessoal sobre a família do compositor Jon Bon Jovi, mostrando parte de sua vida com fotos de sua família e vídeos caseiros nunca antes apresentados. “Embora eu tenha escrito ‘Story of Love’ sobre minha família, espero que quando as pessoas ouvirem a música e assistirem ao vídeo elas vejam a si mesmas e suas famílias”, disse Jon Bon Jovi. O single faz parte de seu último álbum, “2020”.
- "OVERDRIVE" - CONAN GRAY
- O cantor e compositor pop Conan Gray está de volta com um novo single, intitulado “Overdrive. "Escrevi ‘Overdrive' para escapar da realidade. Eu passei o ano passado inteiro lamentando sozinho em casa e queria fazer algo que me fizesse sair dançando pelos cômodos. Algo para ouvir no banho e esquecer dos problemas", disse Conan, que é vencedor de Certificado de Platina e dirigiu, filmou e editou o clipe que você confere abaixo.
- "RESPEITA" - THAEME E THIAGO
- Com composição de Vinicius Poeta, Samuel Deolli e Kayky Ventura, a música é a mais nova aposta da dupla sertaneja. A canção faz parte do quinto DVD de carreira da dupla chamado “Química”. Com 24 faixas - sendo 23 inéditas -, o disco foi gravado em São Paulo antes da pandemia. Confira o vídeo de "Respeita".
- "CARTÃO POSTAL/PRA SER FELIZ/UM DIA PRA NÓS DOIS/RAZÃO DA MINHA VIDA" - DI PROPÓSITO E FERRUGEM
- O grupo Di Propósito reuniu grandes nomes da música em seu novo projeto “Encontrin”. O álbum é formado por pout-pourris com regravações de sucessos do pagode, sertanejo, rap e funk. O primeiro lançamento é “Cartão Postal/Pra Ser Feliz/Um Dia Pra Nós Dois/Razão Da Minha Vida” com a participação de Ferrugem. Formado por músicas do Exaltasamba, Os Travessos e Belo, o medley traz músicas que marcaram época. "Escolhemos as músicas a dedo para ele cantar junto, são pagodes de sucesso, com um tom alto para ele cantar muito. Tem muita coisa boa vindo por aí, a gente vai revelando aos poucos, mas tem um repertório muito bom, músicas que realmente fizeram sucesso. Tem sertanejo, arrocha, funk, tudo em ritmo de pagode”, conta Matheusinho. Confira o primeiro lançamento.
- "QUERO VER É ME ESQUECER" - BARÕES DA PISADINHA
- Depois de lançar o single “A Roça ou a Cidade (Da Roça Pra Cidade)” no Big Brother Brasil, Os Barões da Pisadinha recebem Jorge, da dupla com Mateus, na inédita “Quero Ver É Me Esquecer”. A música chega com clipe e faz parte do bundle Vol. 2 do projeto “Da Roça Pra Cidade”, que conta ainda com a faixa “Nunca Vai Ser Eu”. A música traz o teclado característico de Felipe e a voz grave de Rodrigo, que encaixou muito bem com Jorge. A letra conta a história de um relacionamento que terminou, mas que mesmo saindo, vai voltar porque não vai conseguir esquecer o outro.
- "EU NÃO TENHO TUDO" - MC KEKEL E MC RITA
- MC Kekel e MC Rita estão juntos de novo para lançar mais uma parceria de sucesso. Com uma batida dançante e letra romântica assinada pela dupla, o single “Eu Não Tenho Tudo” narra a história de um casal apaixonado, que não precisa de muito para ser feliz. O romantismo característico dos cantores também pode ser visto no clipe, que conta com uma linguagem moderna, com cenas aéreas gravadas por drone e carros em movimento.
- "HERE COMES THE SHOCK" - GREEN DAY
- Os americanos do Green Day estão de volta com “Here Comes the Shock”. A música chega com video clipe no melhor estilo aula de aeróbica. Confira o mais novo trabalho após "Father of All" (2020) e o disco de covers de Billie Joe Armstrong.
- "PRA TE MACHUCAR" - MAJOR LAZER E LUDMILLA (FEAT. ÀTTOOXXÁ E SUKU WARD)
- Quando o funk de Lud se junta ao eletrônico do Major Lazer e ao pagodão da Bahia do ÀTTOOXXÁ, sai hit. "Pra te Machucar" está aí para mostrar isso. O jamaicano Suku Ward entra num trecho em que coloca seus versos. A canção chega com clipe no melhor estilo faroeste no sertão baiano, com direito a paredão de som e muito bang-bang. Confira.
DISCOS E EPs
- "ENCONTRO DE FENÔMENOS (VOL.4)" - LÉO SANTANA, HARMONIA DO SAMBA E PARANGOLÉ
- As três maiores potências do pagode da Bahia, as bandas Harmonia do Samba, Parangolé e o cantor Léo Santana, lançaram a quarta parte do DVD “Encontro de Fenômenos”. Hits como "Senta agora", "É lama", "P. da vida", "Desafio", "Sou do pagode" e "Pagodão" chegam para completar o repertório desse show que entrou pra história, realizado no dia 1º de maio de 2019, em Salvador. Confira.
- "PRISCILLA TOSSAN LIVE (AO VIVO)" - PRISCILLA TOSSAN
- Gravado em agosto de 2020, num show realizado na Ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro, o show da ex-The Voice revisitou as músicas que integram o repertório de seu álbum de estreia, “Iceberg”. Tossan interpreta as 12 faixas do trabalho, que incluem o hit “Cine Odeon”, uma versão de “Disfarça e chora”, samba do lendário Cartola, e a inédita “Não sabia”, composta por Luiz Melodia.
- "POSITIONS - DELUXE" - ARIANA GRANDE
- Uma semana após apresentar o videoclipe oficial do remix de "34+35", com a participação de Doja Cat e Megan Thee Stallion, Ariana Grande trouxe a versão deluxe de seu último álbum, "Positions" - lançado em outubro de 2020. Além do remix de "34+35", o álbum conta com quatro faixas inéditas, sendo elas: "someone like u (interlude)", "test drive", "worst behaviour" e "main thing".
- "INFINITO (VOL. 1)" - THIAGUINHO
- Com 19 músicas, entre composições inéditas e regravações de sucessos do artista, o disco tem participações especiais de Alexandre Pires, Bruno & Marrone, Bruno Cardoso, Mariana Rios e Péricles. Gravado ao vivo com produção musical de Prateado, o projeto chega nas plataformas de streaming dois meses após a apresentação da música de trabalho “Era uma vez” (Gaab, Dudu Borges e Thiaguinho, 2020), lançada em dezembro.
- "FAVELA CANTA" - THIAGUINHO MT
- Um ano depois do sucesso de "Tudo Ok", Thiaguinho MT lança o primeiro EP da sua carreira. Com cinco singles inéditos e participações especiais, o disco mistura os batuques do samba, do funk e do trap. Lógico que o braga funk não fica de fora. Confira o trabalho.
- "K" - KELLY ROWLAND
- A ex-Destiny's Child está de volta com um EP formado de seis canções. Três delas, "Crazy", "Hitman" e "Black Magic" já foram apresentadas ao público nos últimos meses. A canção que acompanha o lançamento é “Flowers”, com direito a clipe. “Speed of Love” e “Better” completam o álbum repleto de R&B, empoderamento e referências à negritude. Confira alguns clipes e o disco que chega sete anos após "Talk a Good Game".