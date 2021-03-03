Museu Capixaba do Negro abre inscrições para oficinas culturais

Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória Crédito: Elizabeth Nader/PMV

O Museu Capixaba do Negro (Mucane) abre, nesta quarta-feira (3), inscrições para 90 vagas em variadas oficinas culturais. Os interessados têm até o próximo dia 13 de março para preencherem formulário pela internet.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site VixCursos . A idade mínima para as oficinas infantis é de 8 anos. Para adultos, é preciso ter ao menos 15.

Ao todo, são oito áreas contempladas, sendo: Dança Criativa, Consciência Corporal, Improvisação em Dança, Contação de Histórias, Percussão, Capoeira, Danças Populares e Cavaquinho. Para a oficina de cavaquinho, é necessário que cada aluno tenha o seu instrumento musical. Os instrumentos de percussão são disponibilizados, porém não poderão ser compartilhados entre os participantes durante as aulas.

As aulas começam no próximo dia 15 de março. Além das 90 vagas em oficinas no formato presencial, o Mucane abre, também, mais 30 vagas na modalidade de aulas remotas para a oficina de percussão para iniciantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura (Semc), a retomada das atividades presenciais nos espaços culturais da cidade ainda acontece de forma gradual devido à pandemia do coronavírus.

"Em uma situação de normalidade, poderíamos oferecer até 300 vagas, mas o período atual ainda exige muitos cuidados", disse a coordenadora do Mucane, Thaís Souto Amorim. Nas salas de aula, além da disponibilização de álcool em gel, houve redução no número de alunos. O uso de máscara também é obrigatório no museu.

*Com informações da Prefeitura de Vitória

SERVIÇO

INSCRIÇÕES PARA OFICINAS DO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO (MUCANE)

Data: até o dia 13 de março de 2021

até o dia 13 de março de 2021 Plataforma: inscrições feitas por formulário no site VixCursos (clique aqui)

inscrições feitas por formulário no site VixCursos (clique aqui) Vagas: 90 vagas presenciais e 30 vagas remotas para oito modalidades de cursos diferentes

90 vagas presenciais e 30 vagas remotas para oito modalidades de cursos diferentes Informações: (27) 3222-4560