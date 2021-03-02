Netflix anuncia sequência de "Cidade Invisível", sucesso em mais de 40 países

A Netflix confirmou nesta terça-feira (2) que a série "Cidade Invisível" terá uma segunda temporada. A trama estrelada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini marcou a estreia do produtor Carlos Saldanha fora do mundo da animação, e chegou à lista de conteúdos mais assistidos do streaming, por pelo menos um dia, em mais de 40 países, incluindo o Brasil.

Série "Cidade Invisível", da Netflix Crédito: ALISSON LOUBACK / NETFLIX

A produção da nova temporada segue com a Prodigo Films, em parceria com a Netflix. A história mostra investigações policiais, conflitos humanos e muito mistério e ao longo dos episódios são mostrados personagens inspirados no folclore brasileiro. "É uma alegria enorme ver um produto nosso, do Brasil, chegar a tantas partes do mundo e agradar a tantas pessoas", disse Saldanha.

"Foi o meu primeiro projeto 100% brasileiro, com a Prodigo Films, e não poderia estar mais feliz com a oportunidade de seguir contando essa história. Recebi muitos comentários, li bastante sobre o que as pessoas desejam para a continuação, e estou levando tudo em consideração para trazer ao público uma sequência bacana", continuou o produtor, conhecido por trabalhar nas franquias "A Era do Gelo" (2002), "Rio" (2011) e "O Touro Ferdinando" (2017), que foi indicado ao Oscar na categoria de melhor animação.

O desejo para a segunda temporada da série, é ir além do Rio de Janeiro e explorar o mundo invisível em outra região do país. O elenco ainda não está confirmado, mas promete novidades, já que os novos personagens que irão habitá-la ainda são segredo.

Haná Vaisman, gerente de conteúdo de séries originais brasileiras da Netflix, disse que "Cidade Invisível" nasceu de um desejo para resgatar as personagens do folclore brasileiro. "São histórias que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros, mas que ainda não haviam sido abordadas com uma visão contemporânea", afirma.

"Ao mesmo tempo em que estamos celebrando o retorno positivo dos fãs da série aqui e em outros países, também reconhecemos que temos um compromisso ainda maior em fazer com que mais pessoas se vejam representadas nessa segunda temporada. Estamos muito felizes em continuar trabalhando ao lado de Carlos Saldanha com toda sua excelência criativa", concluiu Vaisman.