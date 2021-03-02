Canal Sony confirma sexta temporada de "Shark Tank Brasil"

O canal Sony dará início à produção da sexta temporada do "Shark Tank Brasil". As inscrições para empreendedores que desejam participar do reality já podem ser feitas por meio do site do Sony Channel. As inscrições devem ser finalizadas até 30 de maio.
Na programação da emissora, os episódios começarão a ser filmados no primeiro semestre de 2021. A sexta temporada de "Shark Tank Brasil" terá 13 episódios em coprodução entre Sony Pictures Television (SPT) e Floresta Produções.
O programa ganhou muita popularidade no Brasil e sempre viraliza com vídeos das propostas mais interessantes aos empresários que buscam sociedade. Atualmente, o canal do programa no YouTube reúne mais de 400 mil inscritos.
Nas últimas cinco temporadas, ao todo foram 74 episódios com um total de 296 negócios apresentados aos jurados e empreendedores que analisam os detalhes das possíveis parcerias e investimentos. Conhecidos como tubarões, os empresários João Appolinário, Cristiana Arcangeli, Caito Maia e Camila Farani estão entre os empresários da atração.