Canal Sony confirma sexta temporada de "Shark Tank Brasil"

O canal Sony dará início à produção da sexta temporada do "Shark Tank Brasil". As inscrições para empreendedores que desejam participar do reality já podem ser feitas por meio do site do Sony Channel. As inscrições devem ser finalizadas até 30 de maio.

Investidores da 5ª temporada do 'Shark Tank Brasil' Crédito: Guido Ferreira / Sony Channel / Divulgação

Na programação da emissora, os episódios começarão a ser filmados no primeiro semestre de 2021. A sexta temporada de "Shark Tank Brasil" terá 13 episódios em coprodução entre Sony Pictures Television (SPT) e Floresta Produções.

O programa ganhou muita popularidade no Brasil e sempre viraliza com vídeos das propostas mais interessantes aos empresários que buscam sociedade. Atualmente, o canal do programa no YouTube reúne mais de 400 mil inscritos.