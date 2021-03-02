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Games

Franquia de jogos 'Crash Bandicoot' ganha versão para celular

Lançamento acontecerá dia 25 de março para IOS e Android

Publicado em 02 de Março de 2021 às 15:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2021 às 15:54
'Crash Bandicoot 4: It's About Time'
'Crash Bandicoot 4: It's About Time' Crédito: Divulgação
A série de jogos para videogame "Crash Bandicoot" irá ganhar uma versão para celular. A King, empresa de entretenimento interativo para dispositivos móveis, anunciou nesta terça-feira (2) que o jogo "Crash Bandicoot: On The Run!" será lançado no dia 25 de março.
Neste jogo, o mascote, conhecido desde o Playstation 1, será acompanhado em uma aventura inédita que promete transformar os jogos do formato corrida infinita. Além da jogabilidade já presente em "Crash Bandicoot", o novo jogo terá recursos sociais que trarão profundidade e progressão.
O maior vilão da saga, o Dr. Neo Córtex, volta na versão para celular para assumir o controle do multiverso com a ajuda de seus malucos capangas mutagênicos. Apenas Crash e sua irmã Coco poderão salvar o dia e acabar com seus planos.
A franquia de jogos celebra seu 25º aniversário, e no novo formato os jogadores irão vivenciar os personagens clássicos, chefões, inimigos e terrenos já conhecidos pelos fãs, como "Temple Ruins", "Turtle Woods" e "Bear It". O jogo estará disponível para os sistemas iOS e Android.
A série de jogos foi criada por Andy Gavin e Jason Rubin, fundadores da desenvolvedora Naughty Dog. Com o primeiro título lançado em 1996, a saga mostra as aventuras de Crash, um marsupial geneticamente alterado que luta para impedir os planos do cientista do mal Dr. Neo Córtex.

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