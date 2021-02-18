Filme de 'Mortal Kombat' ganha primeiro trailer com personagens icônicos do jogo

Cena de Mortal Kombat - O Filme Crédito: Warner Bros

A adaptação live-action para os cinemas do jogo "Mortal Kombat" ganha seu primeiro trailer com personagens icônicos da franquia de luta, criada em 1992 por Ed Boon. O vídeo foi divulgado nesta quinta-feira (18), pela Warner Bros, e mostra a violência característica da franquia.

No trailer, aparecem Liu Kang (Ludi Lin), Sub Zero (Joe Taslim), Sonya Blade (Jessica McNamee) e Scorpion (Hiroyuki Sanada), personagens queridos pelos fãs da saga. Shang Tsung (Chin Han), Goro e Mileena (Sisi Stringer) também aparecem em algumas cenas.

O trecho exibe um embate entre os dois inimigos Sub Zero e Scorpion. A sequência atende a pedidos dos fãs, e aumenta as expectativas de todos para o filme. A adaptação tem previsão de estreia no Brasil para 15 de abril, nos cinemas. Sua chegada nos Estados Unidos acontece um dia depois, simultaneamente ao lançamento no HBO Max.

O longa-metragem será ligado com a história do primeiro jogo da franquia, em que lutadores da Terra são responsáveis por defender o mundo em um torneio que ocorre uma vez a cada geração, organizado por Shang Tsung, o feiticeiro de almas. No embate, os lutadores irão enfrentar guerreiros de capacidades sobrenaturais, e caso percam, a Terra será dominada pelos invasores.

Porém, no filme, a trama começa no Japão feudal, e dá um salto no tempo para quando o lutador fracassado de MMA Cole Young, interpretado por Lewis Tan, participa do torneio extra-dimensional. O personagem não está presente nos jogos.