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Cinema

Filme de 'Mortal Kombat' ganha primeiro trailer com personagens icônicos do jogo

Previsão de estreia é para 15 de abril, e trailer é tão violento quanto o jogo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2021 às 17:45

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:45

Cena de Mortal Kombat - O Filme
Cena de Mortal Kombat - O Filme Crédito: Warner Bros
A adaptação live-action para os cinemas do jogo "Mortal Kombat" ganha seu primeiro trailer com personagens icônicos da franquia de luta, criada em 1992 por Ed Boon. O vídeo foi divulgado nesta quinta-feira (18), pela Warner Bros, e mostra a violência característica da franquia.
No trailer, aparecem Liu Kang (Ludi Lin), Sub Zero (Joe Taslim), Sonya Blade (Jessica McNamee) e Scorpion (Hiroyuki Sanada), personagens queridos pelos fãs da saga. Shang Tsung (Chin Han), Goro e Mileena (Sisi Stringer) também aparecem em algumas cenas.
O trecho exibe um embate entre os dois inimigos Sub Zero e Scorpion. A sequência atende a pedidos dos fãs, e aumenta as expectativas de todos para o filme. A adaptação tem previsão de estreia no Brasil para 15 de abril, nos cinemas. Sua chegada nos Estados Unidos acontece um dia depois, simultaneamente ao lançamento no HBO Max.
O longa-metragem será ligado com a história do primeiro jogo da franquia, em que lutadores da Terra são responsáveis por defender o mundo em um torneio que ocorre uma vez a cada geração, organizado por Shang Tsung, o feiticeiro de almas. No embate, os lutadores irão enfrentar guerreiros de capacidades sobrenaturais, e caso percam, a Terra será dominada pelos invasores.
Porém, no filme, a trama começa no Japão feudal, e dá um salto no tempo para quando o lutador fracassado de MMA Cole Young, interpretado por Lewis Tan, participa do torneio extra-dimensional. O personagem não está presente nos jogos.
A produção executiva do live-action é de James Wan, diretor de "Aquaman" (2018). A direção é feita pelo diretor estreante Simon McQuoid, e o roteiro foi escrito por Greg Russo e Dave Callaham que também trabalharam em "Mulher Maravilha - 1984" (2020). Nesta quarta-feira (17), o perfil oficial do filme tinha divulgado os cartazes oficiais, que revelavam o visual das personagens.

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