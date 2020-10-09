Rambo é o novo personagem do jogo 'Mortal Kombat 11: Ultimate'

Personagem Rambo entra no jogo "Mortal Kombat 11" Crédito: Reprodução

Conhecido do grande público, o personagem do cinema Rambo vai entrar como um jogador do "Mortal Kombat 11: Ultimate. O personagem, inclusive, receberá a narração do ator que o protagonizou nos filmes, Sylvester Stallone, 74.

A informação foi divulgada pela própria empresa e até um trailer já está disponível para ser visto no YouTube. O jogo estará disponível no dia 17 de novembro para PS4 e no dia 19 de novembro para PS5.

O visual do boneco será baseado no primeiro filme da saga datado de 1982. O jogo também terá um upgrade disponível para PS5 com resolução dinâmica 4K e visuais novos e mais detalhados.

Já quem já possuir o jogo "Mortal Kombat 11" ou aqueles que comprarem a nova versão do game para PS4 também terão um avanço na jogabilidade de forma gratuita para PS5.